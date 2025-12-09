Empleados del IP en paro tras cuatro meses sin salario y sin retroactivo 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Al no recibir el pago de salario de los últimos cuatro meses y tampoco el aumento retroactivo desde enero a la fecha, cientos de empleados del Instituto de la Propiedad (IP) decidieron dejar de trabajar en todo el país. El paro de labores comenzó ante la falta de respuestas de las autoridades del IP, situación que, según los trabajadores, ha derivado en una “calamidad doméstica” para cientos de familias. Los trabajadores que tomaron la determinación de levantarse de sus escritorios y no seguir laborando, son alrededor de 600, quienes están acogidos al fuero sindical, ya que son miembros del Sindicato de Empleados Públicos del instituto de la Propiedad (Siepip).

Mauricio Amador, presidente de la seccional No. 9 del Siepip, explicó a EL HERALDO que los motivos del paro responden a "cuatro puntos: la firma del documento del tercer memorial respetuoso; el pago de salarios dejados de percibir por los compañeros que firmaron contrato por consultoría; y que el 1 de enero (2025) la presidenta Xiomara Castro firmó un aumento salarial a todos los empleados públicos y a la fecha, no nos ha resuelto". Amador confirmó: "Estamos con ese problema, tenemos casi 12 meses sin recibir ese aumento y lo estamos exigiendo. Es necesario que se tomen cartas en el asunto porque no podemos seguir con esa situación". El incremento salarial que la mandataria ordenó se les hiciera efectivo a todos los empleados públicos, fue de 1,400 lempiras. En varias de las Secretarías y otras dependencias estatales se cumplió con esa acreditación, sin embargo, en el IP no tuvieron ninguna de esas retribuciones.

Sin distingo de color

En el Siepip están aglutinados trabajadores afines a la mayoría de los partidos políticos, incluido Libertad y Refundación, quienes también se han visto afectados por la falta de cumplimiento de esa remuneración. "La organización sindical es apolítica, pero aquí tenemos de todos los colores. Tenemos liberales, tenemos nacionalistas y tenemos de Libre y de otra índole también", confirmó Mauricio Amador, al referirse a quienes integran el Sindicato. El paro de labores es a nivel nacional, en la mayor parte de las áreas de trabajo del IP. Sin embargo, EL HERALDO corroboró que en algunas oficinas del Centro Cívico Gubernamental (CCG), dónde también está el IP, había personas desempeñando sus trabajos.