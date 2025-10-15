Masa salarial del gobierno central aumenta en L9,052.5 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La partida de remuneraciones de la administración pública centralizada de Honduras reporta un fuerte aumento interanual. Según el último informe de estados financieros publicados por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la erogación en masa salarial ascendió a 60,719.9 millones de lempiras de enero a septiembre de 2025.

En comparación a igual periodo del año anterior, cuando la partida salarial fue de 51,667.4 millones de lempiras, se denota un aumento interanual de L9,052.5 millones. Ese comportamiento se explica por el incremento de 8,077.4 millones de lempiras en la partida "sueldos y salarios" al subir de 43,692.2 a 51,769.7 millones. El análisis de Sefin indica que el aumento en la subcuenta 61111 por el registro de sueldos y salarios a funcionarios y empleados de la administración central, con mayor impacto en las secretarías de Educación y Salud. La partida 61112 revela que "Contribuciones patronales" subió de 7,007.7 a 8,364.4 millones de lempiras, con un alza de L1,356.7 millones, lo que se debe a los aportes a los institutos de previsión social.