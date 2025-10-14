El BCH está socializando la normativa cambiaria con agentes y sectores

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque desde el sector privado se instó a la socialización de la normativa cambiaria, el Banco Central de Honduras (BCH) anunció que ha iniciado las reuniones con los agentes y demás sectores económicos.

Así lo informó el subgerente técnico de la autoridad monetaria, Joselito Vega, quien manifestó que “la semana anterior comenzamos con una socialización con los agentes cambiarios que son quienes directamente participan en la subasta”.

“Hemos estado sosteniendo reuniones directamente con todos los bancos, contestando sus inquietudes y esta semana ya tenemos una programación para poder socializarlo con los agentes económicos, Cámaras de Comercio, asociaciones de empresarios y otros agentes que lo soliciten”, anunció.

EL HERALDO informó que a partir del 13 de octubre entró en vigencia el acuerdo 01-2025 contentivo del referido reglamento que no implica una nueva normativa, sino que consiste en una consolidación de la documentación del Mercado Organizado de Divisas (MOD) sin que existan cambios operativos.

Bajo el acompañamiento y asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) el BCH mejoró y aclaró conceptos, tales como el proceso de adjudicación de las divisas en subasta desde mayor precio a menor valor hasta agotar el monto ofertado por la institución, indicó el funcionario.