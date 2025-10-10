Más de $2,000 millones será el crecimiento que tendrán remesas en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de 158 días de haberse presentado el Programa Monetario 2025-2026, el Banco Central de Honduras (BCH) aprobó la revisión, que contempla las proyecciones de las principales variables macroeconómicas.
Aunque la institución estimó un crecimiento del 4.4% de las remesas familiares, los ingresos de divisas por este concepto alcanzarían una variación interanual del 20% al 25% a diciembre de 2025 equivalente a 2,051.9 millones de dólares y 2,564.9 millones de dólares.
“Al comparar la tasa observada al cierre de septiembre (26.2%, con un flujo acumulado de $9,079.9 millones) con respecto al promedio registrado en el período 2010-2019 (8.4%), se podría atribuir que al menos un porcentaje significativo del total corresponde a envíos de carácter precautorio por los migrantes hondureños”, se subraya en un comunicado del BCH.
En el caso de las exportaciones de bienes se proyectó inicialmente un aumento de 9.3%, pero alcanzaría 11.3% en el presente año y caerían 3.2% durante el 2026.
El documento del BCH añade que “se destaca la mejora en los términos de intercambio que ha permitido una recuperación parcial de las exportaciones debido, principalmente, a las mayores ventas de café -precios a niveles históricos-, aceite de palma, camarones y otros productos alimenticios”.
De 3.2% previsto a 5.2% se elevarán las importaciones de bienes, según la evolución de la demanda interna.
Otros indicadores
Entre el 3.5% y 4% se mantendrá el crecimiento económico medido a través del Producto Interno Bruto (PIB) no solo este año, sino también el próximo.
“Durante 2025 la actividad económica hondureña se ha mantenido sólida y resiliente ante choques internos y externos, alcanzando un crecimiento de 4.6% en el primer semestre del año (4.1%, en el mismo periodo de 2024), indicando que la economía hondureña está transitando por un buen momento”, se resalta.
La inflación es otro de los indicadores que conserva la proyección inicial de 4%, pudiéndose incrementar o reducir un punto porcentual.
La inflación acumulada a septiembre fue de 4.55%.
La cobertura de las Reservas Internacionales se mantiene mayor a cinco meses de importaciones y que alcanzaron saldo de $9,412.1 millones.