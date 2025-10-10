Más de $2,000 millones será el crecimiento que tendrán remesas en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de 158 días de haberse presentado el Programa Monetario 2025-2026, el Banco Central de Honduras (BCH) aprobó la revisión, que contempla las proyecciones de las principales variables macroeconómicas.

Aunque la institución estimó un crecimiento del 4.4% de las remesas familiares, los ingresos de divisas por este concepto alcanzarían una variación interanual del 20% al 25% a diciembre de 2025 equivalente a 2,051.9 millones de dólares y 2,564.9 millones de dólares.

“Al comparar la tasa observada al cierre de septiembre (26.2%, con un flujo acumulado de $9,079.9 millones) con respecto al promedio registrado en el período 2010-2019 (8.4%), se podría atribuir que al menos un porcentaje significativo del total corresponde a envíos de carácter precautorio por los migrantes hondureños”, se subraya en un comunicado del BCH.

En el caso de las exportaciones de bienes se proyectó inicialmente un aumento de 9.3%, pero alcanzaría 11.3% en el presente año y caerían 3.2% durante el 2026.

El documento del BCH añade que “se destaca la mejora en los términos de intercambio que ha permitido una recuperación parcial de las exportaciones debido, principalmente, a las mayores ventas de café -precios a niveles históricos-, aceite de palma, camarones y otros productos alimenticios”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De 3.2% previsto a 5.2% se elevarán las importaciones de bienes, según la evolución de la demanda interna.