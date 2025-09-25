La colocación de bonos del BCH ascenderá a L30,985.1 millones para 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el próximo ejercicio fiscal asume un nuevo gobierno se estima que la colocación de bonos por el Banco Central de Honduras (BCH) siga en ascenso.
Los títulos de deuda emitidos por el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país sumarán 30,985.1 millones de lempiras al reflejar un crecimiento del 12.3% o 3,385.5 millones de lempiras, constató EL HERALDO de conformidad a lo estipulado en el proyecto del Presupuesto General de la República 2026.
Los bonos del BCH consisten en obligaciones emitidas a plazos mayores a un año, representando una promesa de pago a un término determinado de una suma de dinero que constituye la devolución al titular de la inversión realizada más un rendimiento pactado, según la fuente oficial.
Desde personas naturales y jurídicas residentes o no residentes en el territorio hondureño, Casas de Bolsa inscritas en el Registro Público del mercado de valores, instituciones del sistema financiero, incluyendo instituciones públicas de previsión social y demás entes del sector público pueden invertir en los bonos y letras del Banco Central.
EL HERALDO tuvo acceso al resultado de la subasta estructural de letras y bonos del BCH en moneda nacional del pasado 22 de septiembre cuando se demandaron L2,127.9 millones, pero se adjudicaron L2,027.9 millones.
El próximo 6 de octubre está programada la próxima subasta de bonos y letras de la autoridad monetaria.
Resolución
Por medio de la resolución 548-12/2024 se autorizó al BCH a que emita 12 nuevas letras para ser utilizadas en operaciones de mercado abierto por el monto de 8,000 millones de lempiras cada una para sumar 96,000 millones de lempiras, informó este rotativo.
Asimismo, se podría emitir cuatro bonos por L6,000 millones con un vencimiento de 730 días y una tasa de interés fija para estos instrumentos.
"Estas son transacciones que el Banco Central hace con cierta regularidad con objetivos de manejo, gestión de la liquidez, sobre todo con las metas de control de la inflación y no necesariamente son efectivas las medidas, pero logran alguna cantidad de circulante con lo que se puede hasta cierto punto se estabilice la situación de los precios", manifestó a EL HERALDO el economista, Martín Barahona.
Préstamos
Por otro lado, los préstamos que son fuentes financieras del presupuesto caerán en 7.8%, específicamente 4,015.6 millones de lempiras, por lo que totalizarán L47,459.6 millones.
"Los desembolsos esperados se harán de la forma siguiente: L6,454.6 millones de préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (BCH) a través del Banco Central de Honduras; L24,709.1 millones de préstamos externos otorgados por diferentes organismos y L16,295.9 millones de préstamos sectoriales", subraya el documento contentivo del instrumento de desarrollo para el año siguiente.
En el caso de los activos financieros se presupuestaron un recaudo de 20.9 millones de lempiras por la recuperación de préstamos a largo plazo que corresponden el 96.7% (L20.2 millones) de capital del crédito otorgado al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y 700,000 lempiras del fondo ganadero.