La colocación de bonos del BCH ascenderá a L30,985.1 millones para 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el próximo ejercicio fiscal asume un nuevo gobierno se estima que la colocación de bonos por el Banco Central de Honduras (BCH) siga en ascenso.

Los títulos de deuda emitidos por el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país sumarán 30,985.1 millones de lempiras al reflejar un crecimiento del 12.3% o 3,385.5 millones de lempiras, constató EL HERALDO de conformidad a lo estipulado en el proyecto del Presupuesto General de la República 2026.

Los bonos del BCH consisten en obligaciones emitidas a plazos mayores a un año, representando una promesa de pago a un término determinado de una suma de dinero que constituye la devolución al titular de la inversión realizada más un rendimiento pactado, según la fuente oficial.

Desde personas naturales y jurídicas residentes o no residentes en el territorio hondureño, Casas de Bolsa inscritas en el Registro Público del mercado de valores, instituciones del sistema financiero, incluyendo instituciones públicas de previsión social y demás entes del sector público pueden invertir en los bonos y letras del Banco Central.

EL HERALDO tuvo acceso al resultado de la subasta estructural de letras y bonos del BCH en moneda nacional del pasado 22 de septiembre cuando se demandaron L2,127.9 millones, pero se adjudicaron L2,027.9 millones.

El próximo 6 de octubre está programada la próxima subasta de bonos y letras de la autoridad monetaria.