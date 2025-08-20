Colocan más bonos para financiar el gasto público

Tegucigalpa, Honduras.- La deuda pública interna se afianza como la tercera fuente de financiamiento del presupuesto del gobierno central.
Para 2025 se aprobaron 27,664.1 millones de lempiras en bonos domésticos para cubrir el gasto público.
De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el monto colocado, al pasado 14 de agosto, ascendió a 17,095.4 millones de lempiras. En valores porcentuales significa el 61.79% del monto vigente.
Al compararse con el reporte previo, el que tiene fecha 11 de julio del presente año cuando se habían emitido 10,782 millones de lempiras, se observa un crecimiento de L6,313.4 millones en las últimas cuatro semanas.
La administración central dispone de 10,568.7 millones de lempiras para colocar bonos en el último semestre de 2025.
La mayor colocación de bonos ha impactado en el saldo al sumar 213,325.4 millones de lempiras al 30 de junio del presente año, mayor que los L201,953 millones del primer semestre de 2024.
Informes de la Secretaría de Finanzas indican que el gobierno central ha recurrido a más bonos domésticos para financiar el presupuesto del gobierno de los años recientes, así como ha destinado más recursos para cancelar a los acreedores de los bonos domésticos.
En 2022 se colocaron 5,871.5 millones de lempiras, sin embargo, en 2023 se emitieron L10,051.1 millones. Para 2024 se incrementó a 26,768.9 millones de lempiras y en el transcurso de 2025 se han emitido L17,095.4 millones. En total se han colocado 59,786.9 millones de lempiras.
No obstante, el servicio de deuda también ha venido en aumento. En 2022 se pagaron 34,233 millones de lempiras y en 2023 bajó a L30,972.7 millones.
En 2024 se cancelaron 40,549.5 millones de lempiras y al primer semestre de 2025 se pagaron L16,910.8 millones. Entre 2022-2025 el servicio de la deuda interna del gobierno central ascendió a 122,666 millones de lempiras, de acuerdo con cifras de la Sefin.