Colocan más bonos para financiar el gasto público

Tegucigalpa, Honduras.- La deuda pública interna se afianza como la tercera fuente de financiamiento del presupuesto del gobierno central.

Para 2025 se aprobaron 27,664.1 millones de lempiras en bonos domésticos para cubrir el gasto público.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el monto colocado, al pasado 14 de agosto, ascendió a 17,095.4 millones de lempiras. En valores porcentuales significa el 61.79% del monto vigente.

Al compararse con el reporte previo, el que tiene fecha 11 de julio del presente año cuando se habían emitido 10,782 millones de lempiras, se observa un crecimiento de L6,313.4 millones en las últimas cuatro semanas.