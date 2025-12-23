  1. Inicio
Susan Avalon, la mujer acusada de matar a sus dos exmaridos en un mismo día en Florida

Los agentes creen que Avalon mató primero al hombre en Tampa y posteriormente se dirigió a casa de su segundo exmarido en el condado de Manatee

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 14:51
Las autoridades de Florida, Estados Unidos, arrestaron a una mujer acusada de matar con un arma de fuego a sus dos exmaridos en un mismo día, un crimen por el que la Policía afirmó que solicitará la pena de muerte.

 Foto: EFE/ cortesía
Susan Avalon, de 51 años, fue arrestada en su vivienda en el condado de Citrus después de que la Policía encontrara el pasado miércoles herido de bala a una de las víctimas, que falleció horas después en el hospital.

 Foto: EFE
Antes de su fallecimiento, el hombre, residente en el condado de Manatee, dijo a los agentes que una persona, a la que identificó como su exesposa, había llamado a su puerta y le había disparado ante la presencia de su hija.

 Foto: Cortesía
En el marco de la investigación, la Policía relacionó a Avalon con otro asesinato reportado en la ciudad de Tampa.

Foto: Cortesía
En este segundo crimen, había muerto su otro exmarido el mismo día y también con heridas de bala, indicó en una conferencia de prensa el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells.

 Foto: Cortesía
Wells dijo que pedirán la pena capital contra la mujer. Las autoridades descubrieron la conexión entre ambos crímenes al interrogarla.

 Foto: Cortesía
"Los detectives le informaron que estaban allí para hablar sobre su exmarido", dijo Wells. "Ella preguntó: '¿Cuál?'", añadió el sheriff.

 Foto: Cortesía
Según las pesquisas, los agentes creen que Avalon mató primero al hombre en Tampa y posteriormente se dirigió a casa de su segundo exmarido en el condado de Manatee.

 Foto: Cortesía
Avalon no ha desvelado los motivos de las muertes, según Wells. Sin embargo, hay una exhaustiva investigación en su contra.

Foto: Cortesía
El sheriff también precisó que, la mujer había sido arrestada previamente por abuso infantil y disputas de custodia.

 Foto: Cortesía
