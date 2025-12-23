Foro Madrid dice que Nasralla es un "agente desestabilizador" y debe asumir su derrota

Tegucigalpa, Honduras.- Como un "exvicepresidente aliado de los Zelaya" y "agente desestabilizador" fue calificado el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, por la organización internacional Foro Madrid, asegurando que ha estado siempre al servicio de la izquierda.
Según el organismo, el candidato presidencial busca obstruir el cierre del escrutinio oficial mediante una estrategia de deslegitimación constante contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).
"Intenta obstruir el escrutinio, deslegitimar al Consejo Nacional Electoral y sembrar caos y violencia en las calles, como la que sufrieron tres militantes del Partido Nacional ayer", quienes fueron agredidos físicamente durante las jornadas de conteo de votos en el Centro Logístico Electoral (CLE).
Advirtieron que el político hondureño actúa "sin pruebas ni sustento legal", basando sus reclamos de supuestas irregularidades en argumentos que no han sido validados.
Para el foro internacional, todos estos hechos son consecuencia de una narrativa que incita al odio y la confrontación. "Su errática conducta responde al mismo libreto que la izquierda radical ha aplicado en otros países: desconocer las reglas, presionar a las instituciones y preparar el terreno para el conflicto solo porque el resultado no le favorece", manifestaron.
Revelaron que buscan preparar el terreno para un conflicto social de mayores proporciones, utilizando la presión callejera como una herramienta de negociación. "Honduras no puede volver a caer en manos de quienes, aliados al clan Zelaya, usan el desorden y la confrontación como herramienta política", agregaron.
Defendieron que la nación no debe ser "rehén de ambiciones personales ni de proyectos autoritarios encubiertos. El soberano pueblo de Honduras ha hablado en las urnas y su voluntad debe prevalecer".
Defendieron que la nación no debe ser "rehén de ambiciones personales ni de proyectos autoritarios encubiertos. El soberano pueblo de Honduras ha hablado en las urnas y su voluntad debe prevalecer".