Foro Madrid dice que Nasralla es un "agente desestabilizador" y debe asumir su derrota

Tegucigalpa, Honduras.- Como un "exvicepresidente aliado de los Zelaya" y "agente desestabilizador" fue calificado el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, por la organización internacional Foro Madrid, asegurando que ha estado siempre al servicio de la izquierda.

Según el organismo, el candidato presidencial busca obstruir el cierre del escrutinio oficial mediante una estrategia de deslegitimación constante contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Intenta obstruir el escrutinio, deslegitimar al Consejo Nacional Electoral y sembrar caos y violencia en las calles, como la que sufrieron tres militantes del Partido Nacional ayer", quienes fueron agredidos físicamente durante las jornadas de conteo de votos en el Centro Logístico Electoral (CLE).