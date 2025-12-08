Foro de Madrid: "Mel debe aceptar su aplastante derrota y callar"

Tegucigalpa, Honduras.-El Foro de Madrid emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la postura del expresidente hondureño Manuel Zelaya frente a los resultados preliminares de las recientes elecciones generales del pasado 30 de noviembre. En el comunicado, la organización exige que “Mel debe aceptar su aplastante derrota y callar”, señalando que, según ellos, el exmandatario estaría intentando desconocer los resultados oficiales.

El Foro de Madrid sostiene que “el golpista consumado Mel Zelaya pretende dar un nuevo golpe de Estado, como el que dio en 2009, aprovechando las fallas de la empresa de software electoral contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras”. También asegura que el proceso electoral se desarrolló con normalidad y que la información es verificable. “La elección se realizó normalmente. Todas las actas están disponibles y son públicamente verificables. Incluso se pueden contar manualmente para proclamar los resultados en los próximos días, como exige la Ley”, destaca el mensaje.

En su comunicado, el Foro de Madrid afirma que el partido Libertad y Refundación (Libre) enfrentó una derrota contundente. "Lo que ha quedado claramente evidenciado es que el partido Libre, perteneciente al Foro de São Paulo, sufrió una derrota aplastante, idéntica a la que recibió el narcotirano Nicolás Maduro el año pasado", señala. "Por órdenes de Maduro, Zelaya quiere aprovechar la diferencia de votos entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla para desestabilizar el país", afirma el Foro. La organización cuestiona que Zelaya opine sobre la disputa entre candidatos. "Pero a él no le corresponde opinar sobre temas que atañen a los otros candidatos", afirman, y concluyen: "Él solo debe aceptar su derrota y callar". El mensaje del Foro surge luego de que el fin de semana se reuniera la coordinación general de Libre y afirmaran que convocaran a movilizaciones, asambleas locales, departamentales, protestas, paros y plantones, manifestándose en contra de la injerencia de Estados Unidos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Además, en la reunión la coordinación afirmó que pedirán la nulidad total de las elecciones, al tiempo que exigieron la investigación de los actos de terrorismo electoral ejecutados a través del Sistema de Transmisión TREP. De acuerdo a los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral, la candidata del partido de Zelaya, Rixi Moncada, va en tercer lugar en la carrera por la presidencia de Honduras. El primer lugar lo ocupa Nasry Asfura (candidato del Partido Nacional, apoyado por Donald Trump) y en segundo lugar Salvador Nasralla, aspirante por el Partido Liberal.

¿Qué es el Foro de Madrid?