¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?

La diputada Scherly Arriaga, quien nuevamente lograría un escaño en el CN según los resultados preliminares, anunció que pone su curul a disposición de la dirigencia de Libre por “fidelidad” al proyecto político del partido.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 12:12
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
1 de 10

Scherly Arriaga es una de las diputadas que podría resultar reelecta, pero puso a disposición de "su partido" su curul en el Congreso Nacional por "fidelidad a Libre".

 Foto: Agencia EFE- redes sosciales
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
2 de 10

Scherly Arriaga es la actual diputada de Libertad y Refundación (Libre) que, según los resultados preliminares, obtendría nuevamente un escaño en el Congreso Nacional.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
3 de 10

A medida que avanzaba el procesamiento de las actas y los resultados electorales mostraban una contienda reñida entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, relegando a Libre al tercer lugar, varios militantes comenzaron a pronunciarse.

 Foto: Agencia EFE
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
4 de 10

En el caso de Scherly Arriaga, quien en esta contienda electoral fue respaldada con más de 46,000 votos, estaría cediendo el espacio para que otra persona ocupe su curul por “fidelidad” a su partido. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de X en las últimas horas.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
5 de 10

“Cada espacio ganado en el partido corresponde al proyecto político.Pongo a disposición de mi partido mi diputación”, posteó la actual diputada, dando luz verde a que Libre coloque en su curul a quien considere conveniente.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
6 de 10

Seguidamente escribió “Leales siempre”, etiquetando al coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
7 de 10

Un total de 100 candidatos a diputados participaron por el departamento de Cortés, pero solo 20 pueden ser electos. En el caso de Scherly, acumula hasta el momento 46,960 marcas.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
8 de 10

Scherly Arriaga ha sido diputada por tres períodos consecutivos. Durante el gobierno de Xiomara Castro ocupó el cargo de vicepresidenta de la Junta Directiva y presidenta de la Comisión de Género.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
9 de 10

Luego de que Arriaga pusiera a disposición su cargo, se está a la expectativa de cuáles serán las decisiones que tomará Libre. El curul de Arriaga podría ser utilizado para incluir en el Legislativo a “figuras claves de Libre” que no lograron alcanzar una diputación, como el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

 Foto: Redes sociales
¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?
10 de 10

Arriaga, durante las elecciones primarias, fue considerada como “La Cabeza de Cortés”, aunque no fue de las más votadas. Tampoco lo fue en las generales, donde otros candidatos, como Carlos Umaña del Partido Liberal, superan los 100,000 votos.

 Foto: Redes sociales
