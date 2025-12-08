¿Quién es Scherly Arriaga, candidata que puso a disposición de Libre su curul en el CN por “fidelidad”?

Scherly Arriaga es una de las diputadas que podría resultar reelecta, pero puso a disposición de "su partido" su curul en el Congreso Nacional por "fidelidad a Libre".
Scherly Arriaga es la actual diputada de Libertad y Refundación (Libre) que, según los resultados preliminares, obtendría nuevamente un escaño en el Congreso Nacional.
A medida que avanzaba el procesamiento de las actas y los resultados electorales mostraban una contienda reñida entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, relegando a Libre al tercer lugar, varios militantes comenzaron a pronunciarse.
En el caso de Scherly Arriaga, quien en esta contienda electoral fue respaldada con más de 46,000 votos, estaría cediendo el espacio para que otra persona ocupe su curul por “fidelidad” a su partido. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de X en las últimas horas.
“Cada espacio ganado en el partido corresponde al proyecto político.Pongo a disposición de mi partido mi diputación”, posteó la actual diputada, dando luz verde a que Libre coloque en su curul a quien considere conveniente.
Seguidamente escribió “Leales siempre”, etiquetando al coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.
Un total de 100 candidatos a diputados participaron por el departamento de Cortés, pero solo 20 pueden ser electos. En el caso de Scherly, acumula hasta el momento 46,960 marcas.
Scherly Arriaga ha sido diputada por tres períodos consecutivos. Durante el gobierno de Xiomara Castro ocupó el cargo de vicepresidenta de la Junta Directiva y presidenta de la Comisión de Género.
Luego de que Arriaga pusiera a disposición su cargo, se está a la expectativa de cuáles serán las decisiones que tomará Libre. El curul de Arriaga podría ser utilizado para incluir en el Legislativo a “figuras claves de Libre” que no lograron alcanzar una diputación, como el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Arriaga, durante las elecciones primarias, fue considerada como “La Cabeza de Cortés”, aunque no fue de las más votadas. Tampoco lo fue en las generales, donde otros candidatos, como Carlos Umaña del Partido Liberal, superan los 100,000 votos.