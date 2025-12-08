En Libre aseguran que no hay división interna y se ponen a la orden de "Mel" Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Las manifestaciones públicas de aceptación de la derrota del Partido Libertad y Refundación (Libre), hechas por varios funcionarios de la actual administración, supone las fracturas que comienzan a darse al interno de ese partido político. Los primeros en reconocer la pérdida electoral fueron: el ministro de Educación, Daniel Sponda, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, y varios diputados de Libre; quienes se atrevieron a admitir que fueron vencidos en las urnas el pasado 30 de noviembre. Sin embargo, esas expresiones no calaron bien en lo más alto de Libertad y Refundación, en su cúpula, la que todavía se aferra a seguir en el poder, alegando ahora un fraude electoral ligado al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Llamado a la insurrección

Pero el fuego se avivó aún más ayer, cuando la candidata a la presidencia por Libre, Rixi Moncada, ordenó a los actuales funcionarios a no hacer ningún movimiento administrativo para entregar la administración de las instituciones del país. "Por unanimidad, el Partido Libre desautoriza a todo funcionario público, que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso", expresó Moncada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agregó, que también fue aprobado con el concurso de todos los presentes en la reunión de la dirigencia, y "ordena a los candidatos electos en este sistema fraudulento, a no integrar ningún organismo sin autorización del partido". Sólo habían pasado unos minutos, luego de la disertación de la aspirante a la presidencia, en la sede de Libre, cuando la actual diputada por el departamento de Cortés, Scherly Arriaga, puso a disposición del coordinador de Libre, Manuel "Mel" Zelaya, la diputación que hasta el momento está obteniendo para el próximo cuatrienio.

"Mi diputación se la debo al pueblo y a mi Partido Libre, y jamás al crimen organizado. Coordinador general, Manuel Zelaya, disponga usted de ese espacio alcanzado con dignidad y lealtad", escribió la parlamentaria en su cuenta de Facebook. Arriaga no dejó claro, si su decisión fue en reproche a la determinación adoptada por la dirigencia de su partido, en no hacer una transición con el próximo gobierno, o una simple acción de vasallaje con su máximo líder.

A las órdenes de "Mel"

Por su parte, Ramiro Lobo, actual alcalde de la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho, quien está resultando electo diputado por Libre en ese departamento, precisó: "en efecto, nosotros estamos sujetos a las disposiciones de la coordinación nacional del partido. Hemos puesto también a disposición la posición que hoy estamos ocupando en el departamento de Olancho. Somos disciplinados en relación a la línea del partido", aseguró. Lobo afirmó que "estamos atendiendo las instrucciones en relación a a las acciones de no hacer actos de transferencia de responsabilidades, sino, que mantenernos tal y como nos los ha pedido la coordinación nacional del partido".