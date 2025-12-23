Juan Orlando Hernández deja entrever que querían matarlo en la cárcel en EE UU y, ¿volverá a Honduras?

Washington, EE UU.- El expresidente Juan Orlando Hernández brindó una segunda entrevista tras el indulto otorgado por el presidente de EE UU, Donald Trump, y salir de la cárcel tras permanecer casi cuatro años recluido. Hernández Alvarado habló en PBD Podcast por casi una hora y se refirió a varios tópicos, entre ellos, descartó que esté planificando regresar a Honduras.

El expresidente de Honduras también dijo que su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández, es inocente y debería estar libre. En primera instancia recordó la frase que dijo al momento de ser condenado en su juicio: "Díganle al mundo que soy un hombre inocente", sostuvo. El periodista le consultó por qué brindaba la entrevista y contestó: "La razón por la que estoy aquí es porque quiero que el mundo sepa la verdad". JOH aseveró que decidió aprobar la extradición porque consideró que era el camino correcto.

“Sabía que estaba poniendo mi vida en riesgo, pero lo más aterrador era poner en riesgo a mi familia. Hicimos lo que nadie quería hacer con las reformas legales como la extradición, el uso de fuerzas militares en seguridad pública y leyes contra vuelos ilegales... Eran impopulares pero necesarias”. Continuando la entrevista precisó que “después de aprobar la extradición, yo fui el primero en usarla. Extraditamos aproximadamente 30 capos durante mi gobierno y usaron ese mismo tratado de extradición para extraditarme a mí”. Sobre su relación con el gobierno estadounidense de Joe Biden, fustigó que no todas sus decisiones gustaron en la Casa Blanca.

“Mis políticas no siempre coincidían con los deseos de la administración demócrata. Pasé de ser aliado de gobiernos estadounidenses a convertirme en acusado y si Estados Unidos no quería ayudarnos, yo tenía que hacerlo, porque era mi país”. Al preguntarle sobre “Tony” Hernández y las acusaciones que lo llevaron a ser sentenciando en EE UU, respondió: “Estoy convencido de que nada de eso era verdad”. El expresidente de Honduras confirmó que ha revisado los documentos del proceso judicial de su hermano y mantiene la idea es que es inocente. En tanto, reafirmó que no tiene pensando regresar al país. “No tengo intención de volver a Honduras en este momento. No existen garantías de seguridad ni de derechos para mí o mi familia en el país. Eso sí que mi único deseo es estar con mi familia y recuperar el tiempo perdido”.