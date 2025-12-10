JOH da primera entrevista tras indulto y dice que "los Zelayas negociaron con narcos"

Washington, EE UU.- El expresidente Juan Orlando Hernández brindó una primera entrevista tras ser indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hernández Alvarado, presidente de Honduras del 2014 al 2022, dialogó con Matt Gaetz para la cadena One America News y se refirió al proceso que enfrentó desde su extradición hasta la encarcelación en territorio estadounidense.

A su vez, confirmó que no tiene planes de regresar a Honduras y catalogó de "lawfare" su proceso judicial. "Creo que lo que el pueblo estadounidense debe saber es que soy inocente, que esta fue una condena injusta y que no debería volver a sucederle a nadie más. Ese es mi principal objetivo hoy: mi familia", inició diciendo. JOH confesó que estuvo cuatro días sin corroborar si el indulto era cierto, pero que los guardias de la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton) le dijeron: "Tú estás en todas las noticias. Así que tenemos que mantenerte en una celda separada. Tienes que estar solo. Estamos realmente preocupados por tu seguridad. Y estuve casi cinco días en una situación muy complicada tratando de obtener alguna noticia, pero no pude". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Seguidamente Matt Gaetz le preguntó qué papel cree que jugó la administración Joe Biden en impulsar su condena y cuáles cree que fueron sus motivos, por lo que contestó:

"Bueno, es un hecho que cuando empecé a trabajar de la mano con el presidente Trump cuando firmamos el acuerdo de ‘tercer país seguro’ con Honduras y también cuando fui a hablar con varios presidentes en Centroamérica para que hicieran lo mismo, todo comenzó ahí. Usted puede ver las publicaciones y declaraciones de personas de la campaña de Biden que me atacaban por eso". Sobre no volver a Honduras, enfatizó: "Si voy a Honduras, no solo me enfrento a estos cargos políticos, también hay algunos documentos del FBI y otras agencias estadounidenses que indican que hay personas que quieren atentar contra mi vida y la de mi familia". En relación al indulto otorgado por el presidente Donald Trump, acotó que está agradecido "todos los días y quiero agradecerle porque tiene la facultad para deshacer esto y la justicia del Estado es real, he vivido un infierno y no quiero que nadie vuelva a pasar por esto". Siguiendo la entrevista se refirió a la extradición en Honduras y recordó que fue él quien aprobó este mecanismo con EE UU. "Casi un siglo sin ninguna extradición porque en la Constitución hondureña no estaba permitido, así que tuve que trabajar casi un año y medio en silencio porque era algo muy peligroso de hacer y estaba consiguiendo votos en el Congreso hablando con otras personas en Honduras y finalmente enmendamos nuestra Constitución para hacer eso", esbozó. Recordó también el narcovideo de Carlos Zelaya y afirmó que él no tiene ningún material gráfico con narcotraficantes. "No hay un solo video, un solo pedazo de evidencia contra mí. Solo la palabra, el testimonio de los narcotraficantes que quieren venganza. Y en ese video, es muy claro la relación entre la liberación de la izquierda radical y estos chicos, los narcotraficantes", cuestionó. "Cuando los Zelayas negociaban con los narcotraficantes, querían mantenerlos en el poder porque abrazaron la perspectiva de la izquierda", contestó al porqué en la administración Biden no se refirieron al narcovideo de Carlos Zelaya.