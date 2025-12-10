Olimpia no falla y supera a Real España en primer choque de las triangulares

San Pedro Sula, Honduras.- Olimpia inició con paso firme su participación en la triangular del grupo A al sumar sus primeros tres puntos en un clásico vibrante ante Real España, que arrancó con el pie izquierdo. Eduardo Espinel sorprendió desde la alineación inicial, apostando por Clinton Bennett y Kevin Güity como titulares, mientras que en la Máquina la ausencia de Jhow Benavídez por expulsión pesó desde el arranque. El duelo comenzó con intensidad y en apenas tres minutos Édrick Menjívar apareció para dominar un centro venenoso, mientras Real España explotaba con peligro el sector derecho.

La Máquina respondió con llegada constante y al minuto 14 Agustín Mulet recibió la primera amarilla del Olimpia, reflejo del ritmo eléctrico del compromiso. En el 19', Chirinos estrelló un disparo al poste y Kevin Güity casi marca en el contrarremate, pero “Buba” López salvó en el área chica. La réplica aurinegra llegó al 24’ con un bombazo de Nixon Cruz que se estrelló en el poste, manteniendo el duelo en un ida y vuelta permanente.

Cerca de la media hora, una jugada polémica encendió a la afición merengue cuando Daniel Aparicio le sacó la pelota a Jorge Benguché dentro del área y los olimpistas pidieron mano del panameño. Real España volvió a rozar el gol al 36’, cuando Nixon Cruz aprovechó un error de Clinton Bennett y mandó un centro de la muerte que nadie logró empujar. Sin embargo, Olimpia respondió con su figura bajo los tres palos: al 41’, un zurdazo de Darixon Vuelto obligó a Menjívar a otra atajada monumental. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, llegó el golpe blanco. En el 45+2’, un contragolpe letal dirigido por Michaell Chirinos terminó en los pies de Jorge Benguché, quien definió con categoría para vencer a “Buba” López y poner el 1-0. La anotación del “Toro” sacudió a Real España, que se marchó al descanso con frustración ante la efectividad merengue. Ya en el complemento, la tensión subió al 53’ con un conato de bronca entre Bennett y Gustavo Moura que no pasó a más, aunque evidenció la presión en ambos bandos.

Real España movió sus fichas al 56' con el ingreso de Yeison Moreno por Darixon Vuelto y casi consigue el empate al 61', cuando Moura cabeceó en el segundo palo y Menjívar volvió a salvar de manera espectacular. Olimpia contestó con otra llegada al 66', pero Anfronit Tatum no logró direccionar su testazo. La Máquina siguió insistiendo y al 86' estuvo a centímetros del empate con un cabezazo de Daniel Aparicio que pasó rozando el arco, provocando suspiros en el estadio.

El cierre del partido fue dramático. Al 90’ se añadieron seis minutos y Real España se fue con todo, pero la desesperación los traicionó. En el 90+3’, Franklin Flores vio la tarjeta roja por derribar a Dereck Moncada, dejando a la Máquina con diez y sin margen para la heroica. Olimpia resistió los últimos embates y selló una victoria de carácter, sumando tres puntos vitales en la triangular y enviando un mensaje claro: el campeón empieza fuerte y quiere más.

Alineaciones