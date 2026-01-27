Así es la foto oficial del presidente Nasry Asfura

En la imagen, el mandatario aparece portando la banda presidencial, la condecoración correspondiente al cargo, con la bandera nacional a su costado, en un ambiente solemne que resalta los símbolos patrios y la investidura presidencial.

Tegucigalpa, Honduras.- Ya se oficializó la fotografía del nuevo presidente de la República, Nasry Asfura , imagen que será utilizada en actos protocolares, comunicaciones institucionales y representaciones oficiales del Estado durante el nuevo período de gobierno.

El escenario elegido refuerza el carácter institucional de la Presidencia y marca el inicio formal de la nueva administración.

La fotografía oficial forma parte del protocolo de transición gubernamental y suele emplearse en dependencias públicas, embajadas, consulados y documentos oficiales, además de plataformas digitales del Ejecutivo.

Según se informó, la imagen es resultado de una colaboración entre Valeria Hawit, Cinthia Casco y Dany Barrientos, quienes estuvieron a cargo de la producción fotográfica.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La publicación de la fotografía se da en el marco de los primeros actos oficiales del nuevo gobierno, que inicia funciones con una agenda enfocada en la reconfiguración institucional y la proyección de una nueva etapa política para el país.