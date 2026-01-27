  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura

Desde los cadetes en fila hasta el discurso del presidente Nasry Asfura en el parque La Merced, estas son algunas de las mejores imágenes de la toma de posesión

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 14:33
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
1 de 12

Cadetes, discursos y apoyo de los hondureños, estas son algunas de las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura.

 Fotos: Linda Käsbohrer | Emilio Flores | David Romero | El Heraldo
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
2 de 12

Este martes, Nasry Juan Asfura Zablah, fue juramentado como el nuevo presidente constitucional de Honduras, tras una breve ceremonia, el mandatario recorrió varios puntos del centro de la capital. En la imagen estaba en la concha acústica del centro de la capital.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
3 de 12

En la concha acústica ubicada en el centro de la capital, llegaron los simpatizantes del Partido Nacional y celebraron la toma de posesión de Asfura. Lastimosamente, terminó con algunas peleas, pero todo fue rápidamente controlado.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
4 de 12

Decenas de simpatizantes del Partido Nacional llegaron para festejar la asunción del nuevo presidente.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
5 de 12

Pocas veces antes visto, frente al Congreso Nacional, en el edificio antiguo del Banco Central, pusieron una enorme manta con el lema del mandatario durante su campaña. "¡Honduras vamos a estar bien!".
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
6 de 12

En los alrededores del Congreso Nacional, los cadetes de la Academia Militar de Honduras “General Francisco Morazán”.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
7 de 12

Grandes y pequeños llegaron para celebrar el triunfo y la asunción de Nasry Asfura.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
8 de 12

En fila y prestos a las órdenes, así se miraban los cadetes que custodiaron la zona.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
9 de 12

Decenas de personas celebraron la toma de posesión de Nasry Asfura en el centro de la capital.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
10 de 12

Así lucía el Parque Central, repleto de simpatizantes del Partido Nacional.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
11 de 12

La pareja presidencial fue ovacionada a su salida al parque La Merced.
Las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura
12 de 12

Esta toma de posesión fue bastante atípica, porque se llevó a cabo en el Congreso Nacional.
Cargar más fotos