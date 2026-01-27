Cadetes, discursos y apoyo de los hondureños, estas son algunas de las mejores imágenes que dejó la toma de posesión de Nasry Asfura.
Este martes, Nasry Juan Asfura Zablah, fue juramentado como el nuevo presidente constitucional de Honduras, tras una breve ceremonia, el mandatario recorrió varios puntos del centro de la capital. En la imagen estaba en la concha acústica del centro de la capital.
En la concha acústica ubicada en el centro de la capital, llegaron los simpatizantes del Partido Nacional y celebraron la toma de posesión de Asfura. Lastimosamente, terminó con algunas peleas, pero todo fue rápidamente controlado.
Decenas de simpatizantes del Partido Nacional llegaron para festejar la asunción del nuevo presidente.
Pocas veces antes visto, frente al Congreso Nacional, en el edificio antiguo del Banco Central, pusieron una enorme manta con el lema del mandatario durante su campaña. "¡Honduras vamos a estar bien!".
En los alrededores del Congreso Nacional, los cadetes de la Academia Militar de Honduras “General Francisco Morazán”.
Grandes y pequeños llegaron para celebrar el triunfo y la asunción de Nasry Asfura.
En fila y prestos a las órdenes, así se miraban los cadetes que custodiaron la zona.
Decenas de personas celebraron la toma de posesión de Nasry Asfura en el centro de la capital.
Así lucía el Parque Central, repleto de simpatizantes del Partido Nacional.
La pareja presidencial fue ovacionada a su salida al parque La Merced.
Esta toma de posesión fue bastante atípica, porque se llevó a cabo en el Congreso Nacional.