¿Qué productos aumentaron de precio en la Feria del Agricultor?

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la segunda semana de marzo, 11 productos, entre verduras, frutas y legumbres, registraron variación de precios en la Feria del Agricultor y el Artesano.
Las frutas registraron aumentos de hasta 10 lempiras, ya que la papaya pasó de 50 a 60 lempiras, mientras que la fresa incrementó cinco lempiras, ya que pasó de 75 a 80 lempiras.
En el área de las verduras, los listados oficiales apuntan que la cebolla amarilla registró un incremento de dos lempiras, al pasar de 12 a 14 lempiras.
El chile de color pasó de 16 a 17 lempiras, mientras que el mazo de cebolla incrementó un lempira, de 15 a 16 lempiras. La unidad de limón también tuvo un incrementó mínimo, ya que aumentó de 4 a 5 lempiras.
Además, en el área de las legumbres, la libra de frijoles tiernos pasó de 25 a 30 lempiras.
Pese a los incrementos, la arveja china disminuyó de precio, pasó de 30 a 25 lempiras la libra; además, el pataste también tuvo una baja, ya que decreció de 15 a 8 lempiras.
¿Qué precios se mantienen?
Por cuarta semana consecutiva, el cartón de huevos se mantiene estable, con un costo de 90 lempiras el grande, 84 el mediano y 78 el pequeño.
Las carnes, que durante la segunda semana de marzo registraron incrementos, se mantienen estables, con la carne de cerdo en 68 lempiras, y la carne de res, que oscila entre los 74 y 88 lempiras.
El pollo también se mantiene estable, al rondar los 35 lempiras la pechuga, 64 el ala, y la libra de pechuga deshuesada en 73 lempiras.
A continuación dejamos una tabla con los productos que registraron un alza de precios en la feria capitalina: