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¿Qué productos aumentaron de precio en la Feria del Agricultor?

Las frutas registraron incrementos de hasta 10 lempiras en la Feria del Agricultor en la segunda semana de marzo, sin embargo, otros productos de la canasta básica se mantienen estables

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 11:51
¿Qué productos aumentaron de precio en la Feria del Agricultor?

Varios productos de la canasta básica se mantienen estables, aunque las frutas reportan un aumento.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la segunda semana de marzo, 11 productos, entre verduras, frutas y legumbres, registraron variación de precios en la Feria del Agricultor y el Artesano.

Las frutas registraron aumentos de hasta 10 lempiras, ya que la papaya pasó de 50 a 60 lempiras, mientras que la fresa incrementó cinco lempiras, ya que pasó de 75 a 80 lempiras.

En el área de las verduras, los listados oficiales apuntan que la cebolla amarilla registró un incremento de dos lempiras, al pasar de 12 a 14 lempiras.

El chile de color pasó de 16 a 17 lempiras, mientras que el mazo de cebolla incrementó un lempira, de 15 a 16 lempiras. La unidad de limón también tuvo un incrementó mínimo, ya que aumentó de 4 a 5 lempiras.

Además, en el área de las legumbres, la libra de frijoles tiernos pasó de 25 a 30 lempiras.

Pese a los incrementos, la arveja china disminuyó de precio, pasó de 30 a 25 lempiras la libra; además, el pataste también tuvo una baja, ya que decreció de 15 a 8 lempiras.

¿Qué precios se mantienen?

Por cuarta semana consecutiva, el cartón de huevos se mantiene estable, con un costo de 90 lempiras el grande, 84 el mediano y 78 el pequeño.

Las carnes, que durante la segunda semana de marzo registraron incrementos, se mantienen estables, con la carne de cerdo en 68 lempiras, y la carne de res, que oscila entre los 74 y 88 lempiras.

El pollo también se mantiene estable, al rondar los 35 lempiras la pechuga, 64 el ala, y la libra de pechuga deshuesada en 73 lempiras.

A continuación dejamos una tabla con los productos que registraron un alza de precios en la feria capitalina:

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Redacción web
Daniela Ortega

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