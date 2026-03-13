¿Qué productos aumentaron de precio en la Feria del Agricultor?

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la segunda semana de marzo, 11 productos, entre verduras, frutas y legumbres, registraron variación de precios en la Feria del Agricultor y el Artesano.

Las frutas registraron aumentos de hasta 10 lempiras, ya que la papaya pasó de 50 a 60 lempiras, mientras que la fresa incrementó cinco lempiras, ya que pasó de 75 a 80 lempiras.

En el área de las verduras, los listados oficiales apuntan que la cebolla amarilla registró un incremento de dos lempiras, al pasar de 12 a 14 lempiras.

El chile de color pasó de 16 a 17 lempiras, mientras que el mazo de cebolla incrementó un lempira, de 15 a 16 lempiras. La unidad de limón también tuvo un incrementó mínimo, ya que aumentó de 4 a 5 lempiras.

Además, en el área de las legumbres, la libra de frijoles tiernos pasó de 25 a 30 lempiras.

Pese a los incrementos, la arveja china disminuyó de precio, pasó de 30 a 25 lempiras la libra; además, el pataste también tuvo una baja, ya que decreció de 15 a 8 lempiras.