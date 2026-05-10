Burlas y festejo frente a su máximo enemigo: Así celebró el Barcelona un nuevo título en España

Barcelona se coronó campeón de la temporada 2025-26 de LaLiga de España. Las postales que dejó la celebración.
Barcelona venció 2-0 este domingo a Real Madrid en el clásico correspondiente a la jornada 35 de LaLiga de España.
Marcus Rashford abrió la lata con un golazo de tiro libre en los primeros minutos del primer tiempo del partido.
Ferran Torres puso el 2-0 final tras un golazo que llegó de una jugada colectiva del Barcelona al minutos 18.
Con estos 3 puntos, Barcelona es inalcanzable en la cima del torneo español y es el virtual campeón del certamen.
El equipo azulgrana consigue un nuevo título en LaLiga de España en su casa y frente a su máximo enemigo.
Barcelona le celebró en la cara el bicampeonato y copa número 29 de su historia a Real Madrid.
Un total de 62,213 aficionados llegaron al Camp Nou para el clásico de esta noche.
Los hinchas azulgrana explotaron de la felicidad con la coronación ante Real Madrid.
Los jugadores azulgranas celebraron sobre el césped abrazándose mientras sonaba el himno del club en todo el estadio.
A Vinicius le lanzaron esta pelota de playa para burlarse de él.
Hansi Flick fue manteado por sus futbolistas después de conquistar el título liguero con el club catalán. Cabe recordar que hoy falleció su padre.
Los jugadores más jóvenes no ocultaron su felicidad al conquistar uno de los títulos más importantes de sus carreras.
Lamine Yamal no jugó ante Real Madrid, pero entró a celebrar junto a sus compañeros.
Los futbolistas de Real Madrid le aplaudieron a su rival histórico.
Así posaron los jugadores azulgranas con la copa de campeón.
El brasileño Raphinha incluso metió este tambor a la celebración.
El centrocampista del Barcelona Gavi celebra la victoria y el título de Liga junto al trofeo al finalizar el encuentro.
El emotivo encuentro del técnico alemán Hansi Flick y el presidente Laporta.
El técnicodel FC Barcelona celebra el título de Liga como nunca.
Las postales que dejó el triunfo de Barcelona.
Araújo levantó la copa del campeón.