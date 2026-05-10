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Burlas y festejo frente a su máximo enemigo: Así celebró el Barcelona un nuevo título en España

La afición del FC Barcelona convirtió las calles de Barcelona en una auténtica fiesta tras conquistar su Liga número 29

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 14:13
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Barcelona se coronó campeón de la temporada 2025-26 de LaLiga de España. Las postales que dejó la celebración.

 Fotos: EFE.
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Barcelona venció 2-0 este domingo a Real Madrid en el clásico correspondiente a la jornada 35 de LaLiga de España.
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Marcus Rashford abrió la lata con un golazo de tiro libre en los primeros minutos del primer tiempo del partido.

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Ferran Torres puso el 2-0 final tras un golazo que llegó de una jugada colectiva del Barcelona al minutos 18.

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Con estos 3 puntos, Barcelona es inalcanzable en la cima del torneo español y es el virtual campeón del certamen.

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El equipo azulgrana consigue un nuevo título en LaLiga de España en su casa y frente a su máximo enemigo.

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Barcelona le celebró en la cara el bicampeonato y copa número 29 de su historia a Real Madrid.

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Un total de 62,213 aficionados llegaron al Camp Nou para el clásico de esta noche.
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Los hinchas azulgrana explotaron de la felicidad con la coronación ante Real Madrid.

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Los jugadores azulgranas celebraron sobre el césped abrazándose mientras sonaba el himno del club en todo el estadio.
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A Vinicius le lanzaron esta pelota de playa para burlarse de él.

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Hansi Flick fue manteado por sus futbolistas después de conquistar el título liguero con el club catalán. Cabe recordar que hoy falleció su padre.

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Los jugadores más jóvenes no ocultaron su felicidad al conquistar uno de los títulos más importantes de sus carreras.
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Lamine Yamal no jugó ante Real Madrid, pero entró a celebrar junto a sus compañeros.

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Los futbolistas de Real Madrid le aplaudieron a su rival histórico.

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Así posaron los jugadores azulgranas con la copa de campeón.

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El brasileño Raphinha incluso metió este tambor a la celebración.

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El centrocampista del Barcelona Gavi celebra la victoria y el título de Liga junto al trofeo al finalizar el encuentro.
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El emotivo encuentro del técnico alemán Hansi Flick y el presidente Laporta.
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El técnicodel FC Barcelona celebra el título de Liga como nunca.
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Las postales que dejó el triunfo de Barcelona.

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Araújo levantó la copa del campeón.

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