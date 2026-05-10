Revolución en Real Madrid: todos los que se van tras perder LaLiga ante el FC Barcelona

Real Madrid perdió ante el FC Barcelona y vio cómo el conjunto culé le celebró el título liguero en su cara. De cara a la siguiente campaña se avizoran muchas bajas en el equipo blaugrana. Este es el listado.
Álvaro Arbeloa no continuará en el conjunto blanco y suena muy fuerte la llegada de José Mourinho para poner orden en el vestuario.
El delantero canterano Gonzalo García saldría del Real Madrid pero en condición de préstamo ya que muy pocos minutos tuvo en la temporada.
El defensa canterano Raúl Asencio también apunta a salir, posiblemente cedido. Desde Madrid afirman que ha tenido muchas oportunidades y no ha rendido como se esperaba.
El lateral izquierdo Fran García también se encuentra en el listado de transferibles para la siguiente campaña.
Uno que ya es oficial que no seguirá es el austriaco David Alaba que termina su contrato y se le ha notificado que no será renovado.
Dani Carvajal apunta al retiro. Sus lesiones lo mermaron en esta temporada y el Real Madrid quiere despedirlo como se merece y no por la puerta de atrás.
Ceballos también está en la lista de transferibles, volante que pocos minutos tuvo en la campaña y que deberá buscar nuevos aires.
Las malas actuaciones en el cierre de campaña hacen que Camavinga aparezca en el listado de transferibles. Desde Madrid no olvidan su tonta expulsión en Munich.
El argentino Franco Mastantuono saldría del equipo en condición de préstamo ya que muy pocos minutos ha tenido desde su llegada.
Al listado se suma Brahim Díaz que buscará mayor protagonismo en otro club y el AC Milan, su exequipo, sondea su regreso.
¿Y Vinicius? El brasileño está en el aire porque no se sabe si renovará. Él pide un aumento de salario, pero desde el conjunto blanco no están anuentes, por lo que su continuidad está en duda.