Dubón vació las bases y Braves se quedó con la serie ante los poderosos Dodgers de Shohei Ohtani

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves del hondureño Mauricio Dubón continúan intratables en la temporada 2026 de las Grandes Ligas y este domingo vencieron 7-2 a Los Angeles Dodgers de Shohei Ohtani , Yoshinobu Yamamoto y otras figuras de talla mundial.

La novena de Atlanta cerró la serie con autoridad 2-1 a su favor tras imponerse nuevamente en el tercer y último encontronazo entre ambos equipos, luego de caer 3-1 en el primer compromiso y reaccionar en el segundo con una victoria de 7-2.

"Duby" volvió a ser protagonista. El catracho apareció por segundo partido consecutivo como primero en el orden al bate y respondió con una destacada actuación ofensiva y defensiva. El nacido en San Pedro Sula se fue de 5-1, remolcó tres carreras y estuvo implacable en el jardín izquierdo.

En su primer turno al bate, el hondureño enfrentó al lanzador estadounidense Justin Wrobleski, pero desafortunadamente no conectó la bola de lleno y terminó elevándola al jardín central.

Sin embargo, en su segunda aparición en la caja de bateo llegó el momento cumbre del encuentro. Con las bases llenas en la parte alta de la segunda entrada, Dubón volvió a medirse a Wrobleski, esperó con paciencia un slider de 85 mph y conectó un potente batazo que se fue de doble hacia el jardín izquierdo.

El hit permitió que los tres corredores anotaran y el catracho sumara tres carreras más a su cuenta de impulsadas, ampliando la ventaja de Atlanta a 4-0.

En la quinta entrada, Dubón volvió a fallar con un elevado corto al infield que terminó en manos del campocorto. En el octavo episodio, conectó un rodado para doble play a la segunda base y en la novena sacó otro "fly" al jardín central.

Por su parte, Shohei Ohtani tuvo una jornada discreta. La superestrella japonesa se fue de 4-0, con un ponche, un elevado al jardín central, una línea a segunda base y un rodado a primera.

Con este resultado, Atlanta se mantiene en la cima de la División Este de la Liga Nacional con récord de 28 victorias y 13 derrotas, sacando una ventaja de 8.5 juegos sobre su más cercano perseguidor.