Tabla de posiciones LaLiga de España: Fracaso inmenso de Real Madrid y Barcelona celebra

Barcelona, España.- LaLiga de España quedó sentenciada tras una nueva victoria 2-0 del Barcelona en el Clásico frente al Real Madrid. El conjunto dirigido por Hansi Flick dio un golpe definitivo en la pelea por el campeonato y se consolidó como líder absoluto de la tabla de posiciones para obtener su título número 29 de su historia.

Con los tres puntos obtenidos en el Camp Nou, los azulgranas llegan a 91 unidades luego de 35 jornadas disputadas. Los blaugranas registran una campaña impresionante con 30 triunfos, cuatro empates y apenas una derrota, además de un poder ofensivo demoledor.