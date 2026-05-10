Tabla de posiciones LaLiga de España: Fracaso inmenso de Real Madrid y Barcelona celebra

Barcelona, España.- LaLiga de España quedó sentenciada tras una nueva victoria 2-0 del Barcelona en el Clásico frente al Real Madrid. El conjunto dirigido por Hansi Flick dio un golpe definitivo en la pelea por el campeonato y se consolidó como líder absoluto de la tabla de posiciones para obtener su título número 29 de su historia.
Con los tres puntos obtenidos en el Camp Nou, los azulgranas llegan a 91 unidades luego de 35 jornadas disputadas. Los blaugranas registran una campaña impresionante con 30 triunfos, cuatro empates y apenas una derrota, además de un poder ofensivo demoledor.
La diferencia con el Real Madrid ahora es de 14 puntos, ya que el conjunto merengue se quedó con 77 unidades y ve prácticamente imposible alcanzar al eterno rival en la recta final del campeonato.
En la tercera posición aparece Villarreal con 69 puntos, seguido por Atlético de Madrid con 63. Más abajo se ubica Real Betis con 54 unidades, mientras que Celta de Vigo y Getafe mantienen viva la pelea por puestos europeos.
En la parte baja de la clasificación, la lucha por evitar el descenso continúa muy apretada. Girona , Deportivo Alavés, Levante y Real Oviedo son los clubes que ocupan las últimas posiciones y siguen comprometidos en la pelea por la permanencia.
Tabla de posiciones Liga de España
Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga.