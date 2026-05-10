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Fallece el padre de Hansi Flick previo al clásico entre Barcelona y Real Madrid

Malas noticias han llegado a la concentración del FC Barcelona a pocas horas de enfrentar al Real Madrid por LaLiga y es el fallecimiento del papá de Hansi Flick

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 10:36
Fallece el padre de Hansi Flick previo al clásico entre Barcelona y Real Madrid

Hansi Flick ha recibido la terrible noticia estando concentrado con el Barcelona.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El FC Barcelona ha anunciado la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, quien, pese a ello, dirigirá el partido de este domingo contra el Real Madrid.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre"

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"Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", reza el comunicado que la entidad ha publicado en su perfil de la red social X.

Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo en el hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid.

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El FC Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro y así conseguir el título 29.

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Redacción web
Agencia EFE

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