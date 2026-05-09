Flick revela clave para ganar clásico y se refiere a pelea entre jugadores del Real Madrid

Barcelona, España.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha destacado este sábado la importancia de que el conjunto azulgrana esté en disposición de conquistar su segundo título liguero consecutivo, una gesta que, según ha subrayado, "no es normal" en el fútbol español actual. "Queremos ganar este título, sería el segundo consecutivo. No es algo normal en España, pero es nuestro objetivo para mañana. Sabemos perfectamente cómo queremos jugar y eso es lo que queremos ver", ha apostillado el preparador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick ha insistido en que el equipo afronta el clásico -en el que incluso un empate le bastaría para sumar su vigésimo novena Liga- con "una idea clara de juego" y la convicción de haber completado una temporada "muy sólida". "Hemos hecho una temporada fantástica como equipo y eso es lo que quiero ver el domingo. La tensión es máxima; este es el mejor partido que puede ofrecer el fútbol español. Pero depende de nosotros. Queremos jugar a nuestro estilo, con unidad, y eso es lo que quiero ver de mis jugadores", ha añadido.