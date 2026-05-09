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Sepultan 20 cuerpos de personas que no fueron reclamadas en la morgue; tres están identificados

Las personas que fueron enterradas en el cementerio Jardín de los Ángeles, nunca fueron reclamados por sus parientes, en la morgue

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 12:56
Sepultan 20 cuerpos de personas que no fueron reclamadas en la morgue; tres están identificados

Personal de la morgue del Ministerio Público (MP), en la labor del terraje de los cuerpos en el cementerio Jardín de los Ángeles.

 Foto: Cortesía MP/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 20 cuerpos fueron sepultados hoy por la Dirección General de Medicina Forense, en el cementerio Jardín de Los Ángeles, en el kilómetro 14, de la carretera hacia el departamento de Olancho.

Esta institución, dependiente del Ministerio Público (MP), realizó el entierro múltiple, a razón de que ya había transcurrido el tiempo prudencial para que los parientes pudieran hacer el retiro de los cuerpos de sus deudos en la morgue del MP, en la capital; pero eso no sucedió así.

Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, informó que de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Sección de Identificación Humana de Medicina Forense, de los 20 cuerpos, tres de estos fueron registrados en la morgue bajo nombres supuestos.

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Estos cadáveres, al momento de ser ingresados, llegaron con una supuesta identidad, sin embargo, ésta no pudo ser confirmada mediante los métodos científicos utilizados en Medicina Forense.

El sepelio de los 20 cuerpos contó con la presencia del sacerdote Wilson Canizales, para hacer una oración de cuerpo presente.

El sepelio de los 20 cuerpos contó con la presencia del sacerdote Wilson Canizales, para hacer una oración de cuerpo presente.

 (Foto: Cortesía MP/EL HERALDO)

Estos son: Wilson Joel Santos López, José Elías Paguada Rodríguez y Juan Diego Carrasco Joya. "El resto son personas que no fue posible hacer la identificación, por lo tanto, la certeza sobre la identidad no se tiene a pesar de haberse agotado los mecanismos y los procedimientos para llegar a esa plena identificación", indicó Cálix.

Todos hombres

Entre los cadáveres a los que se les dio terraje, están dos recién nacidos, cuyas madres tampoco decidieron ir por ellos, por diferentes circuntancias.

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Aparte de los dos óbitos, los 18 cuerpos restantes son de hombres, y la mayoría de ellos fallecieron en circunstancias de naturaleza violenta. La protavoz explicó que "la determinación de causa y manera de muerte, están documentadas en los expedientes administrativos que deben de estar bajo la custodia de Medicina Legal y Ciencias Forenses".

Los 20 cuerpos permanecieron, algunos, hasta por espacio de 120 días, otros menos, pero todos superaron los 90 días; tiempo que se ha establecido como norma para tener la custodia de estos en la morgue del Ministerio Público. Fueron ingresados desde el 8 de enero, hasta el 10 de abril.

Las bolsas en las que son depositados dentro de un ataúd, llevan un correlativo, un número que contiene la información de dónde ocurrió le levantamiento y otros detalles que podrían ayudar a los potenciales parientes, en el caso de que alguién quisiera saber si uno de los sepultados es su familiar.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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