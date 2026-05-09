Sepultan 20 cuerpos de personas que no fueron reclamadas en la morgue; tres están identificados

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 20 cuerpos fueron sepultados hoy por la Dirección General de Medicina Forense, en el cementerio Jardín de Los Ángeles, en el kilómetro 14, de la carretera hacia el departamento de Olancho. Esta institución, dependiente del Ministerio Público (MP), realizó el entierro múltiple, a razón de que ya había transcurrido el tiempo prudencial para que los parientes pudieran hacer el retiro de los cuerpos de sus deudos en la morgue del MP, en la capital; pero eso no sucedió así. Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, informó que de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Sección de Identificación Humana de Medicina Forense, de los 20 cuerpos, tres de estos fueron registrados en la morgue bajo nombres supuestos.

Estos cadáveres, al momento de ser ingresados, llegaron con una supuesta identidad, sin embargo, ésta no pudo ser confirmada mediante los métodos científicos utilizados en Medicina Forense.



Estos son: Wilson Joel Santos López, José Elías Paguada Rodríguez y Juan Diego Carrasco Joya. "El resto son personas que no fue posible hacer la identificación, por lo tanto, la certeza sobre la identidad no se tiene a pesar de haberse agotado los mecanismos y los procedimientos para llegar a esa plena identificación", indicó Cálix.

Todos hombres

Entre los cadáveres a los que se les dio terraje, están dos recién nacidos, cuyas madres tampoco decidieron ir por ellos, por diferentes circuntancias.