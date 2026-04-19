Fiscal General advierte posibles acciones penales tras revisión de juicios políticos

Tegucigalpa, Honduras.– El fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, advirtió que los procesos de juicio político desarrollados en el Congreso Nacional podrían trascender el ámbito legislativo y derivar en acciones penales, en caso de identificarse indicios de delito durante su análisis.

De acuerdo con el Ministerio Público, los expedientes serán sometidos a una evaluación bajo criterios técnico-jurídicos con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de investigaciones formales.

“El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político”, enfatizó Reyes, dejando abierta la posibilidad de nuevas diligencias en torno a los casos.