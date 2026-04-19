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Fiscal General advierte posibles acciones penales tras revisión de juicios políticos

El Ministerio Público analiza los expedientes de los exfuncionarios sometidos a juicio político, como Mario Morazán, Marlon Ochoa, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 16:47
Fiscal General advierte posibles acciones penales tras revisión de juicios políticos

El Ministerio Público reiteró que en caso de encontrar responsabilidades penales derivadas de estos procesos políticos.

 Foto cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.– El fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, advirtió que los procesos de juicio político desarrollados en el Congreso Nacional podrían trascender el ámbito legislativo y derivar en acciones penales, en caso de identificarse indicios de delito durante su análisis.

De acuerdo con el Ministerio Público, los expedientes serán sometidos a una evaluación bajo criterios técnico-jurídicos con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de investigaciones formales.

“El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político”, enfatizó Reyes, dejando abierta la posibilidad de nuevas diligencias en torno a los casos.

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El pronunciamiento surge en medio de recientes decisiones del Congreso que han derivado en la salida de varias autoridades vinculadas al sistema electoral, generando un debate sobre las implicaciones legales de estos procesos.

Entre los funcionarios señalados en los expedientes figuran Mario Morazán, Marlon Ochoa, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, cuyos casos continúan bajo revisión por parte de las autoridades competentes.

El Ministerio Público reiteró que actuará conforme a la ley y sin distinciones, en caso de encontrar responsabilidades penales derivadas de estos procesos políticos.

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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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