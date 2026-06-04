Arrestan al comandante de la Naval en el Pacífico por incidente con marina salvadoreña

El oficial, además, fue destituido del cargo y será reemplazado por el también capitán de fragata Gustavo Adolfo Ávila Perdomo.Cancillería accionó la vía diplomática para ventilar el hecho

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 15:01
Arrestan al comandante de la Naval en el Pacífico por incidente con marina salvadoreña

Miembros de la naval hondureña realizando patrullajes en el Golfo de Fonseca, donde se han vuelto comunes los incidentes con las patrulleras de la naval salvadoreña.

 Fotos: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un incidente en el Golfo de Fonseca tras un posicionamiento no verificado por la Fuerza Naval Hondureña al momento de entregar a la Naval de El Salvador unas lanchas decomisadas, llevó a que las Fuerzas Armadas hondureñas activara el Centro de Operaciones Navales en el Pacífico (CON), reveló una fuente militar que pidió el anonimato.

EL HERALDO Plus conoció que el incidente se dio cuando la naval hondureña recibió de la naval salvadoreña las coordenadas del punto donde se realizaban las entregas, las cuales estaban dentro de aguas del país vecino, y el comandante de la naval hondureña, capitán de fragata, Alonso Bonilla García, sin verificar la posición se metió en aguas salvadoreñas.

Los expertos en temas militares y de soberanía señalan que el comandante de la naval estaba en la obligación de verificar las coordenadas. Ante tremendo error, el oficial fue destituido del cargo, puesto en arresto y en las próximas horas será reemplazado por el también capitán de fragata Gustavo Adolfo Ávila Perdomo, actualmente comandante del Segundo Batallón de Infantería de Marina.

Estos incidentes entre navales de los dos países se han vuelto comunes en el Pacífico, lo que ha llevado a las Fuerzas Armadas a activar el Centro de Operaciones Navales (CON), el cual se pone en alerta cuando hay situaciones críticas en determinados puntos de la frontera marítima; puede ser por algún incidente entre patrulleras, cruce de líneas de patrullaje, disputas de pescadores o identificación visual de unidades.

EL HERALDO Plus buscó a través de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas conocer la versión del alto mando militar, pero prefirieron guardar silencio.

Expertos lamentan que en Pacífico haya incidentes porque las autoridades navales hondureñas no verifican las coordenadas que delimitan la frontera marítima con El Salvador.

Expertos lamentan que en Pacífico haya incidentes porque las autoridades navales hondureñas no verifican las coordenadas que delimitan la frontera marítima con El Salvador.

 (Fotos: Cortesía)

Continua tensión

A finales de septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que el 22 de septiembre inició la "Operación Coordinada Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacifico Sur Fase V" entre la Fuerza Naval de Honduras y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, la cual consistía en realizar patrullajes en el límite marítimo establecido, teniendo como objetivos salvaguardar la soberanía nacional, lucha contra el narcotráfico y actividades ilegales.

Sostuvo que el 24 de septiembre “durante el desarrollo de las operaciones el 'Guardacosta Guaymuras' de la Fuerza Naval de Honduras reportó a las 11:30 horas en coordenadas Latitud 12° 50' 05.8"N Longitud 088° 01' 03.5" W que en aguas jurisdiccionales hondureñas fue interrumpida su navegación, al ser invadida y profanada nuestra soberanía por el Guardacosta PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador, colocándose en una posición beligerante frente a nuestro buque”.

Ante la actitud provocativa, los miembros de la Fuerza Naval les solicitan que abandonen “nuestras aguas jurisdiccionales hondureñas, al mismo tiempo se informó al escalón superior, se mantuvo la posición y se reforzó la presencia con dos Unidades de Respuesta Rápida (URR artilladas) y el guardacosta de Honduras en posición de combate, retirándose la embarcación salvadoreña de nuestras aguas jurisdiccionales a las 17:20 horas”, informaron las FFAA en un comunicado.

Otro suceso se presentó en mayo reciente en la frontera terrestre, en Nahuaterique, departamento de La Paz, cuando la médico militar El Salvador Karla Trigueros, ministra de educación del vecino país, intentó ingresar a territorio vestida de militar, por lo que las autoridades migratorias no se lo permitieron a pesar de que venía a entregar material educativo a niños salvadoreños con doble nacionalidad, que según las autoridades del Registro Nacional de las Personas, no existen.

A esto se une el nuevo caso registrado esta semana en el Golfo de Fonseca que alertó a las Fuerzas Armadas encargadas de mantener impenetrable la soberanía y de respetar las de los países vecinos; mientras que, por otro lado, la Cancillería activó la vía diplomática para ventilar el hecho.

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