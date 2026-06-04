Arrestan al comandante de la Naval en el Pacífico por incidente con marina salvadoreña

Tegucigalpa, Honduras.- Un incidente en el Golfo de Fonseca tras un posicionamiento no verificado por la Fuerza Naval Hondureña al momento de entregar a la Naval de El Salvador unas lanchas decomisadas, llevó a que las Fuerzas Armadas hondureñas activara el Centro de Operaciones Navales en el Pacífico (CON), reveló una fuente militar que pidió el anonimato.

EL HERALDO Plus conoció que el incidente se dio cuando la naval hondureña recibió de la naval salvadoreña las coordenadas del punto donde se realizaban las entregas, las cuales estaban dentro de aguas del país vecino, y el comandante de la naval hondureña, capitán de fragata, Alonso Bonilla García, sin verificar la posición se metió en aguas salvadoreñas.

Los expertos en temas militares y de soberanía señalan que el comandante de la naval estaba en la obligación de verificar las coordenadas. Ante tremendo error, el oficial fue destituido del cargo, puesto en arresto y en las próximas horas será reemplazado por el también capitán de fragata Gustavo Adolfo Ávila Perdomo, actualmente comandante del Segundo Batallón de Infantería de Marina.

Estos incidentes entre navales de los dos países se han vuelto comunes en el Pacífico, lo que ha llevado a las Fuerzas Armadas a activar el Centro de Operaciones Navales (CON), el cual se pone en alerta cuando hay situaciones críticas en determinados puntos de la frontera marítima; puede ser por algún incidente entre patrulleras, cruce de líneas de patrullaje, disputas de pescadores o identificación visual de unidades.

EL HERALDO Plus buscó a través de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas conocer la versión del alto mando militar, pero prefirieron guardar silencio.