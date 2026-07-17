Ni ambulancias chinas ha sacado Honduras de su “brillante” relación

CONEJO. Mireya ha confirmado que la canciller de Bukele les mandó una nota en la que le pide a Honduras “no realizar ejercicios ni cualquier otro acto de soberanía” en la Isla Conejo. ¡Habráse visto! Si el Conejo, incluso, es parte del territorio continental catracho.

HONOR. “Donde ondea nuestra bandera, allí está nuestra patria, honor y lealtad. Debemos honrar y amar a nuestra querida Honduras”, dijo Tito en el acto de reivindicación de la soberanía en la Isla Conejo, el pasado martes 14 de julio.

NUNCA. Pues, hombre, Hilario, avisa Mireya que las tales ambulancias chinas nunca llegaron. Ni eso. Por lo menos, a los ticos les hicieron un estadio y, a Bukele, una biblioteca full mikis.

REINA. Lo único que ha conseguido Honduras a cambio de mandar al carajo a Taiwán han sido las excursiones de funcionarios y diputados a China, durante el gobierno de Xiomara. Ese fue el “gran logro” del farsante de Quique Reina.

BRAZO. En el Copemh, el brazo magisterial de Libre, vuelven a sonar tambores de guerra, no por despidos o falta de pago a los docentes, sino a vigilantes. Con Xiomara nunca dijeron ni pío en sus cuatro años, pero hoy cualquier pretexto es válido para irse al paro.

CMH. Lo mismito pasa con el Colegio Médico que, si bien es repudiable que no le paguen a un galeno, la mayoría de los despedidos fueron contratados sin concurso y en enero, cuando ya se iba Xiomara, violentando el Estatuto del Médico que el mismo CMH pide respetar.

TELA. Claro está que, como el presidente del CMH fue candidato a alcalde por el M-28, en Tela, está aprovechando para llevar agua a su molino, no importa si a la población enferma se la chupa la bruja.

JAIMITO. A propósito, ¿sabían que uno de los tantos call centers de Libre, desde donde le volaban maceta día y noche a la oposición, funcionaba -o funciona- en la sede del Copemh, gracias a Jaimito -el exviceministro- y compañía.

SHOW. Avisa el “papi” que el show no va con él y que no ha parado de echar maceta desde el primer día, y así piensa seguir hasta el último día de su mandato. Reafirma que los kits de maquinaria, incluidos los tractores, van para los 298 alcaldes, incluidos los de Libre.

BORDOS. El “papi” también supervisó la reconstrucción de bordos en el Valle de Sula, los cuales ya no son de azúcar, sino que están reforzados con un material especial resistente al agua. La SIT también está dragando los canales, algo que no se hacía desde hace añales.