Joven desaparece tras ser arrastrado por la corriente del río Patuca

Olancho, Honduras.- Una persona grabó el momento en que un joven luchaba por mantenerse a flote luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Patuca, mientras se desplazaba montado en un burro.

El incidente ocurrió mientras el joven intentaba cruzar el afluente montado en el asno, momento en el que la fuerza de la corriente lo arrastró.

En el video se muestra el momento en que las aguas del río lo arrastran, impidiéndole ponerse a salvo. Desde entonces, se desconoce su paradero.