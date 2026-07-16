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Joven desaparece tras ser arrastrado por la corriente del río Patuca

Momentos antes de la tragedia, familiares captaron cuando el joven intentaba cruzar el río sobre un burro, haciendo caso omiso a las advertencias que le hacían para que saliera del agua

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 13:56
Joven desaparece tras ser arrastrado por la corriente del río Patuca

Familiares del joven mantienen la esperanza de encontrarlo y continúan solicitando apoyo para ampliar las labores de búsqueda.

 Foto: Captura de video

Olancho, Honduras.- Una persona grabó el momento en que un joven luchaba por mantenerse a flote luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Patuca, mientras se desplazaba montado en un burro.

El incidente ocurrió mientras el joven intentaba cruzar el afluente montado en el asno, momento en el que la fuerza de la corriente lo arrastró.

En el video se muestra el momento en que las aguas del río lo arrastran, impidiéndole ponerse a salvo. Desde entonces, se desconoce su paradero.

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Momentos antes, se captó cuando el joven intentaba cruzar el río sobre un burro, mientras sus familiares le gritaban que saliera lo antes posible. "¡Qué cipote tan burro!", "¡Dios mío, Padre celestial!", "¡Salite, agarrateeee, mi chigüín, Dios mío!", se escuchan en el video.

Familiares y pobladores iniciaron la búsqueda del joven con la esperanza de localizarlo lo antes posible.

Momento en que el jovencito era arrastrado por la fuerza del agua del río Patuca.

Momento en que el jovencito era arrastrado por la fuerza del agua del río Patuca.

(Captura de video.)

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el hallazgo del joven ni han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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