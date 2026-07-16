Joven desaparece tras ser arrastrado por la corriente del río Patuca

Olancho, Honduras.- Una persona grabó el momento en que un joven luchaba por mantenerse a flote luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Patuca, mientras se desplazaba montado en un burro.
El incidente ocurrió mientras el joven intentaba cruzar el afluente montado en el asno, momento en el que la fuerza de la corriente lo arrastró.
En el video se muestra el momento en que las aguas del río lo arrastran, impidiéndole ponerse a salvo. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Momentos antes, se captó cuando el joven intentaba cruzar el río sobre un burro, mientras sus familiares le gritaban que saliera lo antes posible. "¡Qué cipote tan burro!", "¡Dios mío, Padre celestial!", "¡Salite, agarrateeee, mi chigüín, Dios mío!", se escuchan en el video.
Familiares y pobladores iniciaron la búsqueda del joven con la esperanza de localizarlo lo antes posible.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el hallazgo del joven ni han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente.