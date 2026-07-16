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La Concepción pierde 15 puntos porcentuales de agua y crece preocupación por sequía

Para julio de 2025, la represa reportó un 50% de almacenamiento, pero debido a la falta de lluvias, en julio de 2026 se redujo a 35.07% lo que mantiene en emergencia a la capital

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 10:24
La Concepción pierde 15 puntos porcentuales de agua y crece preocupación por sequía

La Represa la Concepción bajó un 15% en julio de este año comparado con julio del 2025

 Foto David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La disminución de las lluvias y la prolongación de la sequía mantienen en estado crítico a la repesa La Concepción, principal fuente de abastecimiento de agua para cerca del 60% de los barrios y colonias de Tegucigalpa.

Registros de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) evidencian el deterioro de las reservas hídricas de la capital, especialmente en la represa La Concepción, cuyo nivel de almacenamiento cayó 15 puntos porcentuales en julio de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

El 31 de julio de 2025, el embalse registraba un 50% de su capacidad de almacenamiento. Un año después, el nivel descendió a 35.07%, según datos de la UMAPS. La reducción se atribuye a la prolongación de la sequía y al déficit de lluvias en la cuenca que alimenta la represa, principalmente a través del río Choluteca.

Advierten que embalses llegarían a nivel crítico el 24 de agosto si no llueve

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que, pese a las lluvias registradas en los últimos días, estas no han sido suficientes para recuperar los niveles de almacenamiento.

"Aunque ha llovido en los últimos días, las represas no han registrado un aumento significativo en su nivel", manifestó Zelaya.

El edil anunció que esta semana comenzarán los trabajos de perforación de pozos como una fuente alterna para reforzar el suministro de agua en la capital.

Asimismo, indicó que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) evalúa modificar el nivel de alerta por la sequía.

"La Comisión Permanente de Contingencias podría anunciar que la alerta por sequía pase de verde a amarilla. Vamos a esperar que ellos hagan el comunicado", afirmó.

Falta de inversión agrava crisis de agua en el Distrito Central

Zelaya también informó que la UMAPS ha distribuido aproximadamente 2.3 millones de galones de agua mediante camiones cisterna para atender a los sectores más afectados por la escasez.

El alcalde hizo un llamado a la población para fortalecer las medidas de ahorro del recurso. "Hacemos el llamado a los capitalinos. A pesar del esfuerzo que estamos realizando, necesitamos que también hagan su parte en sus hogares para ahorrar agua", expresó.

EL HERALDO constató que la represa La Concepción registra un bajo nivel en su capacidad de almacenamiento de agua.

EL HERALDO constató que la represa La Concepción registra un bajo nivel en su capacidad de almacenamiento de agua.

(Foto: David Romero/EL HERALDO)

Niveles de las represas siguen bajos y se acerca canícula

Por su parte, Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS, advirtió que la disminución en los niveles de las represas podría agravarse durante el período de canícula.

"Si no se ahorra agua, las represas podrían quedar secas a finales de agosto", alertó.

La temporada de lluvias se intensificará en el mes de septiembre pronosticó Copeco.

La temporada de lluvias se intensificará en el mes de septiembre pronosticó Copeco.

(Alex Pérez/EL HERALDO)

En tanto, Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana de Copeco, explicó que las lluvias continuarán de forma moderada durante las próximas semanas y que la mayor actividad se espera durante el desarrollo de la temporada ciclónica.

El funcionario señaló que los pronósticos contemplan 22 sistemas tropicales, de los cuales entre ocho y nueve podrían alcanzar la categoría de huracán.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de la crisis hídrica y reiteran el llamado a la población para hacer un uso responsable del agua. Además mantienen activa la declarataria de emergencia por falta del vital líquido en el Distrito Central.

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Redacción web
Elena Martínez

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