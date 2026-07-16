La Concepción pierde 15 puntos porcentuales de agua y crece preocupación por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- La disminución de las lluvias y la prolongación de la sequía mantienen en estado crítico a la repesa La Concepción, principal fuente de abastecimiento de agua para cerca del 60% de los barrios y colonias de Tegucigalpa. Registros de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) evidencian el deterioro de las reservas hídricas de la capital, especialmente en la represa La Concepción, cuyo nivel de almacenamiento cayó 15 puntos porcentuales en julio de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. El 31 de julio de 2025, el embalse registraba un 50% de su capacidad de almacenamiento. Un año después, el nivel descendió a 35.07%, según datos de la UMAPS. La reducción se atribuye a la prolongación de la sequía y al déficit de lluvias en la cuenca que alimenta la represa, principalmente a través del río Choluteca.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que, pese a las lluvias registradas en los últimos días, estas no han sido suficientes para recuperar los niveles de almacenamiento. "Aunque ha llovido en los últimos días, las represas no han registrado un aumento significativo en su nivel", manifestó Zelaya. El edil anunció que esta semana comenzarán los trabajos de perforación de pozos como una fuente alterna para reforzar el suministro de agua en la capital. Asimismo, indicó que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) evalúa modificar el nivel de alerta por la sequía. "La Comisión Permanente de Contingencias podría anunciar que la alerta por sequía pase de verde a amarilla. Vamos a esperar que ellos hagan el comunicado", afirmó.

Zelaya también informó que la UMAPS ha distribuido aproximadamente 2.3 millones de galones de agua mediante camiones cisterna para atender a los sectores más afectados por la escasez. El alcalde hizo un llamado a la población para fortalecer las medidas de ahorro del recurso. "Hacemos el llamado a los capitalinos. A pesar del esfuerzo que estamos realizando, necesitamos que también hagan su parte en sus hogares para ahorrar agua", expresó.

Niveles de las represas siguen bajos y se acerca canícula

Por su parte, Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS, advirtió que la disminución en los niveles de las represas podría agravarse durante el período de canícula. "Si no se ahorra agua, las represas podrían quedar secas a finales de agosto", alertó.