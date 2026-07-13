Falta de inversión agrava crisis de agua en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis de agua que enfrenta el Distrito Central (DC) no responde únicamente a la disminución de las lluvias. Para Manuel Amador, presidente de la Asociación de Juntas de Agua, el principal problema es la falta de planificación e inversión en infraestructura hídrica durante las últimas tres décadas. Según reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), actualmente, las reservas de agua de Tegucigalpa apenas alcanzarían para abastecer a la población durante los próximos 40 días. Esto quiere decir que, de mantenerse las condiciones climáticas actuales, el recurso disponible llegaría únicamente hasta entre el 22 y el 24 de agosto.

Los datos más recientes muestran que la represa Los Laureles se encuentra al 40.03% de su capacidad, mientras que La Concepción apenas alcanza el 35.38%, ambas en un nivel de riesgo hídrico alto.

Tres décadas sin nuevas represas

Para Amador, la capital arrastra un problema estructural que comenzó hace más de 30 años, cuando dejó de invertirse en nuevas obras para almacenar agua. "La crisis de agua aquí es permanente porque no hay ninguna planificación. Desde que se construyó La Concepción, a inicios de los años noventa, no se ha vuelto a hacer otra inversión importante en una represa para almacenar agua", lamentó. El dirigente explicó que los cambios en el comportamiento de las lluvias agravan aún más la situación: "Ahora los inviernos son tan atípicos que llueve de una sola vez y después deja de llover. Como no tenemos dónde almacenar esa agua, termina perdiéndose". A su criterio, la capital cuenta con suficientes fuentes de abastecimiento, pero carece de la infraestructura necesaria para aprovecharlas. "No deberíamos estar sufriendo por escasez de agua, porque tenemos un sinfín de fuentes. El problema es que nunca se ejecutan las obras necesarias", afirmó.

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