Hospital Escuela ha atendido a 63 víctimas de mordeduras de serpiente

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela ha atendido, al 10 de julio de 2026, a 63 víctimas de mordeduras de serpiente, quienes sobrevivieron tras recibir atención médica en el centro asistencial de la capital hondureña.

Según informó el Hospital Escuela, los pacientes atendidos proceden principalmente de Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Intibucá, Comayagua, Cortés, Colón y Choluteca, además de otras zonas con mayor exposición a estos reptiles.

La institución detalla que, al ingresar un paciente, el médico personal evalúa sus signos vitales y síntomas, controla el dolor y administra suero antiofídico para contrarrestar los efectos del veneno.

“El suero antiofídico permite neutralizar las toxinas y prevenir complicaciones graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente”, informó el centro asistencial a través de sus páginas oficiales.

Actualmente, el Hospital Escuela mantiene disponibilidad de suero antiofídico, distribuido desde las farmacias de consulta externa y del área de emergencia para atender los casos que lo requieran.