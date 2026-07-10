Hospital Escuela ha atendido a 63 víctimas de mordeduras de serpiente

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela ha atendido, al 10 de julio de 2026, a 63 víctimas de mordeduras de serpiente, quienes sobrevivieron tras recibir atención médica en el centro asistencial de la capital hondureña.
Según informó el Hospital Escuela, los pacientes atendidos proceden principalmente de Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Intibucá, Comayagua, Cortés, Colón y Choluteca, además de otras zonas con mayor exposición a estos reptiles.
La institución detalla que, al ingresar un paciente, el médico personal evalúa sus signos vitales y síntomas, controla el dolor y administra suero antiofídico para contrarrestar los efectos del veneno.
“El suero antiofídico permite neutralizar las toxinas y prevenir complicaciones graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente”, informó el centro asistencial a través de sus páginas oficiales.
Actualmente, el Hospital Escuela mantiene disponibilidad de suero antiofídico, distribuido desde las farmacias de consulta externa y del área de emergencia para atender los casos que lo requieran.
Además del suero antiofídico, el manejo médico puede incluir la administración de analgésicos, transfusiones sanguíneas cuando sean necesarias y la vacuna contra el tétanos para prevenir complicaciones posteriores.
Los médicos también limpian las heridas provocadas por la mordedura para prevenir infecciones, mientras mantienen bajo vigilancia la evolución del paciente.
Además del antídoto, el manejo médico de los pacientes puede incluir la aplicación de analgésicos, transfusiones sanguíneas en los casos necesarios y la vacuna contra el tétanos para evitar complicaciones posteriores.
Las autoridades sanitarias reiteran que la rapidez en acudir a un centro asistencial es determinante para reducir los riesgos, ya que el veneno de algunas especies puede provocar daños severos si no se atiende a tiempo.
Ante el aumento de actividades al aire libre durante la temporada lluviosa, los especialistas recomiendan extremar precauciones al caminar por zonas con maleza, ríos y áreas donde puedan habitar serpientes.