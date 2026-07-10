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Bellezas: Así es toda la nueva indumentaria de Motagua con la marca Fanatics

Motagua dio a conocer toda la nueva indumentaria que vestirá por los próximos años

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 11:16
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Motagua presentó la nueva indumentaria que vestirá por los próximos años bajo la marca Fanatics. El campeón de Honduras tendrá a la disposición un amplio inventario de ropa.

Fotos: David Romero - El Heraldo
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Fanatics vino a suplir a Joma con Motagua, esta es la camiseta de local del conjunto azul para el próximo año.

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Sgunda camiseta con un logo retro, específicamente logo con el que se ganó el título centroamericano ante Saprissa en 2007.

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Tercera equipación de Motagua que tiene un color tirado al amarillo, la segunda equipación es dorada.

Foto: David Romero - El Heraldo
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En cuanto a uniformes de entrenos hay tres, el principal en azul oscuro, otro azul claro y una tercera del color de la camiseta de visita.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Otra opción para los aficionados azules es este abrigo con zipper y junto a ello el buzo color azul oscuro.

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A la variedad de ropa se suman camiseta de pre-entreno como esta con una aguila bien detallado en la parte frontal.

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Fanatics decidió sacar ropa lyfestyle la cual podrá ser usada no solo para hacer deporte, también para salidas casuales.

Foto: David Romero - El Heraldo
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Entre esa ropa lyfestyle se encuentra esta manga larga con cuello tipo polo y la M de Motagua.

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A su vez esta camiseta azul con la M en uno de los costados, esta costará 795 lempiras y también hay en azul profundo.

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De la línea lyfestyle también se encuentra este jacket que solamente tiene la M en uno de los costados.

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A su vez hay hoddies con la M en el centro y que tiene un valor de 1,595 lempiras.

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Fanatics tendrá a la disposición de la afición de Motagua los jersey de portero que tendrán un valor de 1,395 lempiras.

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De portero hay en amarillo y en color negro, anteriormente con Joma no había disponibilidad de adquirir estas piezas.

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Varios diseños que han gustados son estos. A la izquierda una camiseta pre-entreno que cuesta 895 lempiras, al centro un jersey con valor de 1,895 y a la derecha una camiseta tipo polo manga corta que cuesta 995 lempiras. La indumentaria se puede adquitir en Sportline.

Fotos: Cortesía redes Motagua
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