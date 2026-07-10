Bellezas: Así es toda la nueva indumentaria de Motagua con la marca Fanatics

Motagua presentó la nueva indumentaria que vestirá por los próximos años bajo la marca Fanatics. El campeón de Honduras tendrá a la disposición un amplio inventario de ropa.
Fanatics vino a suplir a Joma con Motagua, esta es la camiseta de local del conjunto azul para el próximo año.
Sgunda camiseta con un logo retro, específicamente logo con el que se ganó el título centroamericano ante Saprissa en 2007.
Tercera equipación de Motagua que tiene un color tirado al amarillo, la segunda equipación es dorada.
En cuanto a uniformes de entrenos hay tres, el principal en azul oscuro, otro azul claro y una tercera del color de la camiseta de visita.
Otra opción para los aficionados azules es este abrigo con zipper y junto a ello el buzo color azul oscuro.
A la variedad de ropa se suman camiseta de pre-entreno como esta con una aguila bien detallado en la parte frontal.
Fanatics decidió sacar ropa lyfestyle la cual podrá ser usada no solo para hacer deporte, también para salidas casuales.
Entre esa ropa lyfestyle se encuentra esta manga larga con cuello tipo polo y la M de Motagua.
A su vez esta camiseta azul con la M en uno de los costados, esta costará 795 lempiras y también hay en azul profundo.
De la línea lyfestyle también se encuentra este jacket que solamente tiene la M en uno de los costados.
A su vez hay hoddies con la M en el centro y que tiene un valor de 1,595 lempiras.
Fanatics tendrá a la disposición de la afición de Motagua los jersey de portero que tendrán un valor de 1,395 lempiras.
De portero hay en amarillo y en color negro, anteriormente con Joma no había disponibilidad de adquirir estas piezas.
Varios diseños que han gustados son estos. A la izquierda una camiseta pre-entreno que cuesta 895 lempiras, al centro un jersey con valor de 1,895 y a la derecha una camiseta tipo polo manga corta que cuesta 995 lempiras. La indumentaria se puede adquitir en Sportline.