Capitalinos pagan en promedio L37 al mes por agua, según UMAPS

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos pagan en promedio L37 mensuales por el servicio de agua potable en el Distrito Central, una cifra que limita la capacidad de inversión para mejorar la infraestructura del sistema, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
Gustavo Boquín, gerente general de la UMAPS, explicó que el cálculo corresponde al promedio pagado por la mayoría de los usuarios residenciales por el suministro de agua potable en la capital.
Boquín detalló que el resultado se obtiene al excluir al 20% de los abonados de los sectores industrial y comercial, así como de la categoría C, que agrupa residencias de alto valor.
Al analizar al 80% restante de los clientes, el pago promedio es de L37 mensuales, según el funcionario.
“Si quitás el 20% de la clientela de UMAPS, que corresponde a la industria, el comercio y la categoría C, y tomás el 80% restante de los clientes para dividirlo entre los ingresos, obtendrás el pago promedio que realiza el ciudadano capitalino por el servicio de agua”, explicó el funcionario en el foro televisivo Frente a Frente.
Señaló que este bajo nivel de recaudación representa una de las principales limitantes para ejecutar las inversiones que requiere el sistema de agua potable del Distrito Central.
"¿Cuánto crees que paga el ciudadano capitalino común por el servicio de agua potable en la ciudad? Apenas 37 lempiras al mes", afirmó Boquín, al comparar el monto con el costo de un refresco embotellado de dos litros.
La UMAPS sostiene que los recursos obtenidos por el cobro del servicio resultan insuficientes para cubrir las necesidades de mantenimiento, renovación de tuberías y ampliación de la red de distribución .
El gerente general advirtió que, sin mayores ingresos, se dificulta avanzar con las obras necesarias para garantizar un abastecimiento más estable y reducir los problemas que afectan a distintos sectores de la capital.
Ante este escenario, la institución impulsa acciones estratégicas con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA Honduras) y de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), mediante una alianza orientada a fortalecer la gestión del agua potable en Honduras.
Por medio de este acuerdo, Japón otorgará un préstamo de 85 millones de dólares para modernizar el sistema mediante la renovación de tuberías de transmisión, estaciones de bombeo, tanques y redes de distribución, entre otras instalaciones obsoletas.
Además, proyectos de implementación de tecnología inteligente para reducir las pérdidas de agua que se registran durante el proceso de distribución hacia los usuarios.
La institución también señaló que uno de sus principales retos es modernizar una red que requiere intervenciones constantes para garantizar la continuidad del servicio.
Según la UMAPS, mejorar la recaudación y ejecutar nuevas inversiones serán factores determinantes para asegurar el abastecimiento de agua en la capital y responder a la creciente demanda de la población.
Niveles de las represas
Los embalses Los Laureles y La Concepción mantienen niveles que ubican al Distrito Central en un escenario de alto riesgo hídrico, según el reporte de la UMAPS correspondiente al viernes 10 de julio de 2026.
El embalse Los Laureles registra un almacenamiento equivalente al 40.19% de su capacidad, con un volumen acumulado de 4,205 millones de metros cúbicos y una producción en planta de 450 litros por segundo.
Por su parte, La Concepción reporta un nivel de almacenamiento del 35.85%, con 13,382 millones de metros cúbicos acumulados y una producción de 1,200 litros por segundo.
La UMAPS mantiene la clasificación de riesgo hídrico alto, debido a que ambos sistemas se encuentran dentro del rango de entre 25% y 50% de su capacidad.
La institución advirtió que, con el volumen de agua almacenado, el suministro podría mantenerse aproximadamente hasta el 23 de agosto, siempre que no llueva durante las próximas semanas. Ante este escenario, la UMAPS se ve obligada a aplicar racionamientos de hasta siete días en barrios y colonias de la capital.