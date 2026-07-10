Capitalinos pagan en promedio L37 al mes por agua, según UMAPS

Tegucigalpa, Honduras.- Los capitalinos pagan en promedio L37 mensuales por el servicio de agua potable en el Distrito Central, una cifra que limita la capacidad de inversión para mejorar la infraestructura del sistema, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

Gustavo Boquín, gerente general de la UMAPS, explicó que el cálculo corresponde al promedio pagado por la mayoría de los usuarios residenciales por el suministro de agua potable en la capital.

Boquín detalló que el resultado se obtiene al excluir al 20% de los abonados de los sectores industrial y comercial, así como de la categoría C, que agrupa residencias de alto valor.

Al analizar al 80% restante de los clientes, el pago promedio es de L37 mensuales, según el funcionario.

“Si quitás el 20% de la clientela de UMAPS, que corresponde a la industria, el comercio y la categoría C, y tomás el 80% restante de los clientes para dividirlo entre los ingresos, obtendrás el pago promedio que realiza el ciudadano capitalino por el servicio de agua”, explicó el funcionario en el foro televisivo Frente a Frente.

Señaló que este bajo nivel de recaudación representa una de las principales limitantes para ejecutar las inversiones que requiere el sistema de agua potable del Distrito Central.

"¿Cuánto crees que paga el ciudadano capitalino común por el servicio de agua potable en la ciudad? Apenas 37 lempiras al mes", afirmó Boquín, al comparar el monto con el costo de un refresco embotellado de dos litros.