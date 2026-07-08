Crisis de agua obliga a UMAPS a operar con 90 cisternas para abastecer a la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis de agua potable que enfrenta la capital obliga a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) a reforzar el abastecimiento mediante el uso de 90 camiones cisterna y mantener un racionamiento que, en la mayoría de los sectores, llega a una vez por semana. La insuficiente producción de agua y las pérdidas en la red de distribución mantienen bajo presión el sistema de abastecimiento, mientras muchas familias dependen del suministro por camiones cisterna para cubrir sus necesidades básicas. "Tegucigalpa necesita producir 250 mil metros cúbicos de agua al día para abastecer a toda la ciudad, pero la UMAPS solo puede generar 181 mil", explicó el gerente de la institución, Gustavo Boquín. A este problema se suma que los 181 mil metros cúbicos que se producen diariamente no llegan en su totalidad a los hogares debido al deterioro de la infraestructura de distribución. "Cuando esos 181 mil metros cúbicos se inyectan a la red, a los capitalinos únicamente les llegan cerca de 90 mil metros cúbicos diarios, porque alrededor del 40% del agua se pierde por fugas, tuberías deterioradas y la falta de mantenimiento", afirmó Boquín.

Ante este panorama, la UMAPS mantiene razonamientos de una semana y una flotilla de 90 cisternas que distribuyen agua de forma gratuita en barrios y colonias donde el servicio por tubería es insuficiente o inexistente. De esas unidades, 12 pertenecen a la UMAPS, mientras que las restantes son alquiladas para fortalecer la distribución durante la temporada de mayor escasez. "Alquilamos a cualquier dueño de cisterna que cumpla con la normativa de contratación del Estado", aseguró el gerente de la UMAPS al ser consultado sobre el mecanismo utilizado para incorporar más unidades al servicio. Boquín explicó que la situación también está ligada al bajo nivel de almacenamiento de las represas que abastecen a Tegucigalpa, especialmente por la reducción de las lluvias durante este año. "Ayer (7 de julio) la represa Los Laureles estaba en 39.3% y hoy amaneció en 40.01% porque llovió un poco en la cuenca. Esa recuperación apenas representa algunas horas más de suministro de agua", señaló. Por su parte, la represa La Concepción tiene una cantidad de agua de 36.19. es deceir, una cantidad de más de 13 millon es de metros cúbicos.