EE UU atacó a Irán de nuevo: Despliegan más de 20 buques de guerra en Oriente Medio

Estados Unidos volvió atacar a Irán. Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).
"Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EE. UU. patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional", informó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.
En la publicación, que acompañó con imágenes del despliegue, el Centcom recordó que buques de guerra y aviones navales transitaron por el mar Arábigo en formación cerrada el mes pasado, cuando "demostraron una fuerza militar y un poder de fuego estadounidenses incomparables".
También afirmó que se eliminaron 28 "pequeños" barcos iraníes y el radar iraní que estaba reconstruido al 60 %, según aseguró.
En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, concretó que EE.UU. atacó instalaciones subterráneas donde Irán almacenaba drones o misiles, emplazamientos de defensa costera, sitios de radar, centros de vigilancia y "cualquier instalación utilizada para hostigar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz".
Antes de esos ataques, Estados Unidos revocó la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz, un paso clave en la guerra que comenzaron Washington e Israel el 28 de febrero.
Trump amenazó con bombardear a Irán la noche de este miércoles y lo cumplió. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó nuevos ataques, dando fin a la tregua entre ambos países.
"Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital", posteó en cuenta de X el CENTCOM.
Estados Unidos respondió a los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.
Hasta el momento se conoce que Estados Unidos bombardeó la costa sur de Irán y la isla de Jarg.
Fue durante su intervención en la OTAN que Trump confirmó: Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura".
Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. "Si tuvieran un arma nuclear, la usarían", recriminó Trump. Por su parte, Irán recriminó que Estados Unidos violó el acuerdo de alto al fuego permanente.