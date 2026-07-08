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Francia vs Marruecos abren los Cuartos de Final con un boleto a Semifinales en juego

Francia y Marruecos protagonizan el arranque de los Cuartos de Final, con el objetivo de convertirse en el primer país semifinalista del Mundial 2026

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 15:49
Francia vs Marruecos abren los Cuartos de Final con un boleto a Semifinales en juego

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, las grandes estrellas de la jornada mundialista del jueves 09 de julio.

 Fotos: EFE

Massachusetts, Estados Unidos.- Inician los Cuartos de Final del Mundial 2026, fase que decidirá las mejores selecciones del mayor torneo en la historia del fútbol.

Este jueves 09 de julio a partir de las 2:00 p. m., hora hondureña, se disputará el único partido de la fecha, cuando Francia, comandada por Kylian Mbappé, autor de siete goles y dos asistencias en este campeonato mundial, se vea las caras con la Marruecos de Achraf Hakimi, que disputarán un cruce de Cuartos de Final por segunda vez en la historia del país africano.

¡Así llega Francia!

La jornada mundialista de este miércoles 08 de julio inició con la negativa de la FIFA al recurso presentado por la Federación de Fútbol Francesa (FFF) para que le retirasen una tarjeta amarilla a Michael Olise, que deberá ir con cuidado, ya que si es amonestado en el partido contra los marroquíes, se perdería el cruce de semifinales ante España o Bélgica en caso de avanzar.

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Sumado a esto, el mediocampista titular y estrella del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, que no estuvo presente en el partido contra Paraguay por los Octavos de Final debido a unas molestias físicas, sigue siendo duda para el duelo ante Marruecos.

Didier Deschamps sobre el estado de Tchouaméni: Es necesario evaluarlo, pero sí, se siente mejor.

Didier Deschamps sobre el estado de Tchouaméni: "Es necesario evaluarlo, pero sí, se siente mejor".

 (Foto: EFE)

Con estas interrogantes sobre la mesa, Francia busca clasificarse a su tercera semifinal consecutiva de una Copa del Mundo, tras conseguirlo en Rusia 2018 (campeón) y Qatar 2022 (subcampeón) e igualar lo logrado por Alemania y Brasil.

Este será el partido número 25 de Didier Deschamps como entrenador de Francia en un campeonato mundial y con sus 19 victorias, ostenta el récord del seleccionador con más duelos ganados en la historia del torneo.

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¡Así llega Marruecos!

Por su parte, Marruecos recupera a Chadi Riad, defensor de 23 años que no sumó minutos ante Canadá por precaución, pero la gran duda en el campamento marroquí es el estado de salud de Ismael Saibari, que se retiró lesionado del partido por los Octavos de Final y apunta a ser una sensible baja para los "Leones de Atlas".

Saibari anotó gol en los tres partidos de la Fase de Grupos para Marruecos y el penal decisivo ante Países Bajos en 16avos de final.

Saibari anotó gol en los tres partidos de la Fase de Grupos para Marruecos y el penal decisivo ante Países Bajos en 16avos de final.

 (Foto: EFE)

Los africanos presumen la marca de ser la única selección de ese continente en mantener su invicto en los primeros cinco partidos de Qatar 2022 y United 2026, gracias a un gran nivel de su capitán Achraf Hakimi, que se convirtió en el defensor con más ocasiones creadas de los últimos dos mundiales con 21.

Junto a Hakimi, surgió una nueva figura para Marruecos, Brahim Díaz, que desde el inicio de la Copa Africana de Naciones, ha participado directamente en más goles que cualquier otro jugador marroquí, acumulando seis goles y cuatro asistencias en 10 partidos.

Brahim Díaz, el arma secreta de Marruecos para derrotar a Francia y vengar su eliminación de Qatar 2022.

Brahim Díaz, el arma secreta de Marruecos para derrotar a Francia y vengar su eliminación de Qatar 2022.

 (Foto: EFE)

Historial entre ambas selecciones

Este será el séptimo enfrentamiento entre ambas selecciones, con el equipo francés como el claro dominador de la serie con cuatro victorias y dos empates, siendo el último antecedente las Semifinales de Qatar 2022 que acabó con victoria de Francia por 2-0 gracias a los goles de Théo Hernández y Randal Kolo Muani.

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Próximos partidos de Cuartos de Final del Mundial 2026

- España vs Bélgica el viernes 10 de julio a la 1:00 p. m. en Los Ángeles, California.

- Noruega vs Inglaterra el sábado 11 de julio a las 3:00 p. m. en Miami, Florida.

- Argentina vs Suiza el sábado 11 de julio a las 7:00 p. m. en Kansas, Missouri.

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Redacción web
Mario Ramírez

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