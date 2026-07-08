Romell Quioto seguirá siendo legionario: El hondureño será fichaje de este equipo

Tegucigalpa, Honduras.- El futuro de Romell Quioto ya quedó definido. Luego de ser dado de baja por el Al Faisaly, club con el que logró el ascenso a la primera división, el delantero hondureño continuará su carrera en el fútbol saudí tras llegar a un acuerdo con el Al Ula. Antes de emprender su viaje hacia Medio Oriente, Quioto se mantuvo entrenando con el Club Olimpia en Honduras para no perder ritmo competitivo mientras resolvía su futuro. Esa preparación le permitió llegar en óptimas condiciones físicas a su nuevo destino.

El Al Ula realiza actualmente su pretemporada en Eslovenia, aprovechando las condiciones climáticas del verano europeo antes del inicio oficial de la temporada, programado para mediados de agosto. Con este nuevo desafío, Romell Quioto sumará su cuarta experiencia en el fútbol de Arabia Saudita. Su recorrido comenzó en el Al Arabi SC, posteriormente defendió los colores del Al Najma SC y más recientemente fue pieza importante del Al Faisaly, con el que consiguió el ascenso.