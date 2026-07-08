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Fichajes: Hondureño cambia en Europa, Olimpia suma alta de lujo y Marathón en apuros

Te mostramos la última actualización del mercado de fichajes en Honduras

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 09:42
Fichajes: Hondureño cambia en Europa, Olimpia suma alta de lujo y Marathón en apuros
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Legionario a liga top en Europa y Olimpia suma refuerzo de lujo. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.

Fotos: Cortesía.
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Nahún Espinoza - El reconocido técnico se convierte en nuevo entrenador del equipo de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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Javier Orobio - Tras salir de Platense, el guardameta se convierte en nuevo fichaje del Deporte Savio.

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Anfronit Tatum: Al no formar parte de los planes de Real España, el jugador se mantiene entrenando con el CD Choloma en espera de definir una cesión para el siguiente torneo.
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Abner Portillo - Después de su salida del Victoria, el volante fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Platense para la próxima campaña.
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Exon Arzú - El delantero permanecerá en Real España por una temporada más luego de alcanzarse un acuerdo de préstamo con el Houston Dynamo.
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Carlos de Toro - El estratega fue nombrado nuevo director técnico del Real Sociedad de la Liga de Ascenso con miras a la siguiente temporada.
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Jairo Róchez - El atacante fue presentado oficialmente como nuevo fichaje del Juticalpa FC para afrontar el próximo torneo de la Liga Nacional.
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Marcelo Canales - El experimentado mediocampista se convirtió en incorporación del Platense tras quedar como agente libre.

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José Quiñones - El delantero colombiano renovó su contrato con Hondupino FC, conjunto que alcanzó la final del último campeonato de la Liga de Ascenso.
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Antony "Choco" Lozano - El atacante hondureño estudia varias propuestas provenientes del fútbol israelí mientras continúa con su proceso de recuperación de la lesión en la rodilla.
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Maylor Núñez - El defensor está cerca de incorporarse al Juticalpa FC, pese a que anteriormente también despertó el interés del CD Choloma.
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Thiago Vázquez - El hijo menor del técnico Diego Vázquez regreso de Estados Unidos y realiza la pretemporada con Estrella Roja, club recién ascendido, donde se desempeña como portero.
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Luis Meléndez - El mediocampista también aparece en la lista de candidatos del conjunto verdolaga, que busca un reemplazo para el lesionado "Chelito" Martínez.
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Marathón - Tras la lesión del "Chelito" Martínez, la directiva intensifica la búsqueda de un volante de contención y negocia con futbolistas del ámbito nacional para reforzar esa zona.
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Jason Sánchez - El futbolista figura entre las principales alternativas de Marathón para cubrir la ausencia del "Chelito" Martínez durante el próximo campeonato.
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Alenis Vargas - El atacante hondureño analiza una importante oferta de un equipo perteneciente a una de las ligas más competitivas de Europa, por lo que no continuará su carrera en Turquía.
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Lone FC - El club, que disputó la pasada campaña en la Liga de Ascenso, confirmó que dejará de competir debido a problemas económicos que hicieron inviable su continuidad.
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Christopher Connor - Olimpia firmó a la joven promesa. Se desempeña de mediocampista y es una de las promesas del león para esta temporada.
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Ricardo Majano - El exguardián del Independiente de Siguatepeque, es nuevo portero del CD Pirata de la Liga de Ascenso Hondureña.
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