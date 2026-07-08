Fichajes: Hondureño cambia en Europa, Olimpia suma alta de lujo y Marathón en apuros

Legionario a liga top en Europa y Olimpia suma refuerzo de lujo. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Nahún Espinoza - El reconocido técnico se convierte en nuevo entrenador del equipo de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Javier Orobio - Tras salir de Platense, el guardameta se convierte en nuevo fichaje del Deporte Savio.
Anfronit Tatum: Al no formar parte de los planes de Real España, el jugador se mantiene entrenando con el CD Choloma en espera de definir una cesión para el siguiente torneo.
Abner Portillo - Después de su salida del Victoria, el volante fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Platense para la próxima campaña.
Exon Arzú - El delantero permanecerá en Real España por una temporada más luego de alcanzarse un acuerdo de préstamo con el Houston Dynamo.
Carlos de Toro - El estratega fue nombrado nuevo director técnico del Real Sociedad de la Liga de Ascenso con miras a la siguiente temporada.
Jairo Róchez - El atacante fue presentado oficialmente como nuevo fichaje del Juticalpa FC para afrontar el próximo torneo de la Liga Nacional.
Marcelo Canales - El experimentado mediocampista se convirtió en incorporación del Platense tras quedar como agente libre.
José Quiñones - El delantero colombiano renovó su contrato con Hondupino FC, conjunto que alcanzó la final del último campeonato de la Liga de Ascenso.
Antony "Choco" Lozano - El atacante hondureño estudia varias propuestas provenientes del fútbol israelí mientras continúa con su proceso de recuperación de la lesión en la rodilla.
Maylor Núñez - El defensor está cerca de incorporarse al Juticalpa FC, pese a que anteriormente también despertó el interés del CD Choloma.
Thiago Vázquez - El hijo menor del técnico Diego Vázquez regreso de Estados Unidos y realiza la pretemporada con Estrella Roja, club recién ascendido, donde se desempeña como portero.
Luis Meléndez - El mediocampista también aparece en la lista de candidatos del conjunto verdolaga, que busca un reemplazo para el lesionado "Chelito" Martínez.
Marathón - Tras la lesión del "Chelito" Martínez, la directiva intensifica la búsqueda de un volante de contención y negocia con futbolistas del ámbito nacional para reforzar esa zona.
Jason Sánchez - El futbolista figura entre las principales alternativas de Marathón para cubrir la ausencia del "Chelito" Martínez durante el próximo campeonato.
Alenis Vargas - El atacante hondureño analiza una importante oferta de un equipo perteneciente a una de las ligas más competitivas de Europa, por lo que no continuará su carrera en Turquía.
Lone FC - El club, que disputó la pasada campaña en la Liga de Ascenso, confirmó que dejará de competir debido a problemas económicos que hicieron inviable su continuidad.
Christopher Connor - Olimpia firmó a la joven promesa. Se desempeña de mediocampista y es una de las promesas del león para esta temporada.
Ricardo Majano - El exguardián del Independiente de Siguatepeque, es nuevo portero del CD Pirata de la Liga de Ascenso Hondureña.