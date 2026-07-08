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FBI investiga a la Federación de Argentina: El grave delito del que se les acusa en pleno Mundial

La investigación busca determinar si alguna de las operaciones realizadas por la AFA en Estados Unidos constituyen un delito

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 08:13
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Argentina metida en otro tremendo escándalo. FBI abre investigación contra la AFA y se revela el grave delito del que les acusan.

Fotos: Cortesía.
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El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense.
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De acuerdo con el diario argentino La Nación, la pesquisa comenzó en 2025 y continúa en desarrollo.
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La investigación busca determinar si alguna de las operaciones realizadas por la AFA en Estados Unidos constituye un delito.
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Las autoridades analizan especialmente el cobro de contratos millonarios con patrocinadores mediante la empresa TourProdEnter LLC.
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Según la investigación, se intenta establecer si esas operaciones podrían configurar lavado de activos o fraude bancario.
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Como parte del caso, los investigadores sostuvieron un encuentro con el empresario Guillermo Tofoni.
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Tofoni ha presentado denuncias por presunta corrupción contra la AFA y sus directivos.
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Los fiscales también estudian la posibilidad de citar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei.
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El conflicto entre el Gobierno argentino y la AFA se mantiene desde hace más de un año por el debate sobre las sociedades anónimas deportivas.
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Paralelamente, la AFA enfrenta otra investigación en Argentina por un presunto fraude fiscal.
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Un tribunal confirmó el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino dentro de esa causa.
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La acusación señala una supuesta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos.
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Con esa resolución judicial, el expediente avanzó un paso más hacia un eventual juicio oral.
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En marzo, la AFA defendió su actuación y afirmó: "Presentamos todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos".
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En ese mismo comunicado, la entidad sostuvo que esos montos "en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".
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