FBI investiga a la Federación de Argentina: El grave delito del que se les acusa en pleno Mundial

Argentina metida en otro tremendo escándalo. FBI abre investigación contra la AFA y se revela el grave delito del que les acusan.
El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense.
De acuerdo con el diario argentino La Nación, la pesquisa comenzó en 2025 y continúa en desarrollo.
La investigación busca determinar si alguna de las operaciones realizadas por la AFA en Estados Unidos constituye un delito.
Las autoridades analizan especialmente el cobro de contratos millonarios con patrocinadores mediante la empresa TourProdEnter LLC.
Según la investigación, se intenta establecer si esas operaciones podrían configurar lavado de activos o fraude bancario.
Como parte del caso, los investigadores sostuvieron un encuentro con el empresario Guillermo Tofoni.
Tofoni ha presentado denuncias por presunta corrupción contra la AFA y sus directivos.
Los fiscales también estudian la posibilidad de citar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei.
El conflicto entre el Gobierno argentino y la AFA se mantiene desde hace más de un año por el debate sobre las sociedades anónimas deportivas.
Paralelamente, la AFA enfrenta otra investigación en Argentina por un presunto fraude fiscal.
Un tribunal confirmó el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino dentro de esa causa.
La acusación señala una supuesta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos.
Con esa resolución judicial, el expediente avanzó un paso más hacia un eventual juicio oral.
En marzo, la AFA defendió su actuación y afirmó: "Presentamos todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos".
En ese mismo comunicado, la entidad sostuvo que esos montos "en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".