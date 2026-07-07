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FIFA abre investigación contra Argentina: Se revela lo que hicieron aficionados con streamer

El organismo insistió en que este tipo de comportamientos no tienen cabida ni en el fútbol ni en la sociedad

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 17:50
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Tremenda polémica surge tras el partido entre Argentina y Egipto. Se revela lo que hicieron aficionados con streamer y FIFA pone en marcha investigación.

Fotos: Cortesía.
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Un nuevo incidente de presunto racismo marcó la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final, disputado en Atlanta.

 Foto: EFE.
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El hecho quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

 Foto: EFE.
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En las imágenes se observa a un aficionado con la camiseta de Argentina realizando un gesto ofensivo de "mono" dirigido al streamer estadounidense IShowSpeed.

 Foto: Captura redes.
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La acción ocurrió mientras el creador de contenido transmitía el encuentro en vivo desde las gradas del estadio.

 Foto: Captura redes.
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Varios aficionados y miembros del personal de seguridad se encontraban cerca del lugar cuando ocurrió el incidente.

 Foto: Captura redes.
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El momento fue captado por distintos espectadores y se viralizó en cuestión de minutos.

 Foto: Captura redes.
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La transmisión en directo de IShowSpeed, que cuenta con más de 57 millones de suscriptores en YouTube, hizo que el episodio tuviera una enorme repercusión internacional.

 Foto: Cortesía redes.
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La difusión del video provocó una ola de reacciones y críticas en las plataformas digitales.

 Foto: Captura redes.
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Este nuevo episodio ocurrió pocos días después de otro incidente similar registrado en el duelo entre Argentina y Cabo Verde en Miami.

 Foto: Captura redes.
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De acuerdo con reportes de AP News, Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, también fue víctima de insultos racistas durante aquel encuentro.

 Foto: Captura redes.
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Según esos informes, varios aficionados le lanzaron expresiones discriminatorias como "vete a llorar al zoológico" y "vete a casa".

 Foto: Captura redes.
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Tras ese caso, la FIFA confirmó la apertura de una investigación y reiteró su rechazo absoluto a cualquier acto de racismo o discriminación.

 Foto: Captura redes.
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El organismo insistió en que este tipo de comportamientos no tienen cabida ni en el fútbol ni en la sociedad.

 Foto: Cortesía redes.
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Además, recordó que el Mundial debe ser un espacio de respeto, inclusión y convivencia entre aficionados de todo el mundo.

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Hasta ahora, la FIFA no ha informado sobre posibles sanciones por el incidente ocurrido en Atlanta, aunque mantiene activos sus protocolos contra la discriminación.

 Foto: Captura redes.
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