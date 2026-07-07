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¡Dominio europeo! Seis selecciones UEFA avanzan a Cuartos de Final del Mundial 2026

La UEFA reafirma su poderío en el Mundial 2026 al colocar seis representantes entre los ocho mejores, dominando el camino hasta semifinales

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 16:00
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Acabada la ronda de Octavos de Final, todo volvió a la normalidad en el Mundial 2026, con un amplio dominio de UEFA, siendo la confederación con el mayor número de representantes entre las ocho mejores selecciones del torneo.

 Fotos: EFE
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16 naciones de Europea arrancaron la Fase de Grupos del Mundial 2026 y a ocho partidos de dar por finalizado el torneo: Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica y Suiza mantienen vivas sus opciones de levantar el título.

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La primera selección europea en conseguir su boleto a Cuartos de Final fue Francia, que venció a Paraguay por la mínima diferencia gracias a otro gol de Kylian Mbappé.

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Posteriormente, el domingo 05 de julio, la Noruega de Erling Haaland derrotó a Brasil en Nueva York con un marcador de 2-1.

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Seguidamente, Inglaterra le propinaba el tercer "Aztecazo" a México con un doblete de Jude Bellingham y otro más de Harry Kane, que ya acumula seis goles en este campeonato mundial.

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España fue el cuarto países europeo clasificado a la siguiente ronda con un solitario gol de Mikel Merino, acabando con las ilusiones de todo el pueblo portugués.

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Bélgica, en cambio, eliminó a la última selección anfitriona con una goleada de escándalo: ¡4-1! ante Estados Unidos en Washington.

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Finalmente, Suiza dio el batacazo en la pelea por el último boleto a Cuartos de Final, derrotando a Colombia en la tanda de penales.

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¿Únicas selecciones no europeas con vida en el Mundial 2026? Marruecos (África), que jugará contra Francia el jueves 09 de julio a las 2:00 p.m. y Argentina (América), que se medirá a Suiza el sábado 11 de julio a las 7:00 p.m.

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Europa va camino a su decimotercer campeonato mundial, América por el onceavo y África sueña con levantar el primero.

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