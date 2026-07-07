¡Dominio europeo! Seis selecciones UEFA avanzan a Cuartos de Final del Mundial 2026

Acabada la ronda de Octavos de Final, todo volvió a la normalidad en el Mundial 2026, con un amplio dominio de UEFA, siendo la confederación con el mayor número de representantes entre las ocho mejores selecciones del torneo.
16 naciones de Europea arrancaron la Fase de Grupos del Mundial 2026 y a ocho partidos de dar por finalizado el torneo: Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica y Suiza mantienen vivas sus opciones de levantar el título.
La primera selección europea en conseguir su boleto a Cuartos de Final fue Francia, que venció a Paraguay por la mínima diferencia gracias a otro gol de Kylian Mbappé.
Posteriormente, el domingo 05 de julio, la Noruega de Erling Haaland derrotó a Brasil en Nueva York con un marcador de 2-1.
Seguidamente, Inglaterra le propinaba el tercer "Aztecazo" a México con un doblete de Jude Bellingham y otro más de Harry Kane, que ya acumula seis goles en este campeonato mundial.
España fue el cuarto países europeo clasificado a la siguiente ronda con un solitario gol de Mikel Merino, acabando con las ilusiones de todo el pueblo portugués.
Bélgica, en cambio, eliminó a la última selección anfitriona con una goleada de escándalo: ¡4-1! ante Estados Unidos en Washington.
Finalmente, Suiza dio el batacazo en la pelea por el último boleto a Cuartos de Final, derrotando a Colombia en la tanda de penales.
¿Únicas selecciones no europeas con vida en el Mundial 2026? Marruecos (África), que jugará contra Francia el jueves 09 de julio a las 2:00 p.m. y Argentina (América), que se medirá a Suiza el sábado 11 de julio a las 7:00 p.m.
Europa va camino a su decimotercer campeonato mundial, América por el onceavo y África sueña con levantar el primero.