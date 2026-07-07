Escándalo: Jugador de Egipto afirma que el Mundial está amañado para Argentina

En declaraciones posteriores a la finalización del encuentro, el jugador egipcio, que anotó el 0-2 en el minuto 67 y vio como el VAR le anuló previamente otro tanto al determinar que existía falta sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada del gol, felicitó a Argentina por el pase a la siguiente ronda y afirmó que "el torneo estuvo amañado".