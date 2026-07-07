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Escándalo: Jugador de Egipto afirma que el Mundial está amañado para Argentina

El futbolista de Egipto lanzó dardos contra Argentina, la FIFA y el arbitraje tras la derrota en octavos de final

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 14:21
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Tremenda polémica se desató tras el Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El plantel de Egipto atizó contra la FIFA, Argentina y el arbitraje al asegurar que el torneo está amañado para que lo ganen los argentinos.

 Fotos: EFE-Redes
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Y es que el jugador de la selección de Egipto, Mostafa Ziko, criticó la actuación arbitral del partido en el que su equipo cayó eliminado del Mundial tras sufrir una rápida remontada ante Argentina.

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Ziko había anotado el 2-0 de Egipto en el segundo tiempo, pero el árbitro junto al VAR anularon la diana por un pizotón contra Lisandro Martínez en una acción inicial.

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Al final del encuentro, el futbolista sorprendió al mundo con sus declaraciones y entre lágrimas sostuvo que el Mundial 2026 está amañado para la Argentina de Messi.

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En declaraciones posteriores a la finalización del encuentro, el jugador egipcio, que anotó el 0-2 en el minuto 67 y vio como el VAR le anuló previamente otro tanto al determinar que existía falta sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada del gol, felicitó a Argentina por el pase a la siguiente ronda y afirmó que "el torneo estuvo amañado".

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"No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", señaló el atacante egipcio visiblemente decepcionado.

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"Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando (el árbitro) el esfuerzo de un país entero", añadió.

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Pero no fue el único que se quedó callado, otros intengrantes del plantel egipcio arremetieron contra el arbitraje del francés Francois Letexier.

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Otro integrante del plantel que arremetió fue el técnico de los faraones, Hossam Hassan, quien dijo que "el resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro".

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Todo el plantel de Egipto estaba molesto por lo sucedido. Aparte del gol anulado también pidieron un penal por posible falta contra Mohamed Salah que luego terminó en el 3-2 de los campeones del mundo.

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"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace", afirmó el técnico de Egipto.

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"Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol (tercero). Así es la vida: injusta", cerró Hossam Hassan sobre esta acción donde se pedía penal y que terminó en el 3-2.

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