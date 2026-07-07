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Revuelo en el Mundial 2026: Egipto acusa a la FIFA de amaño de partidos y ayuda a Argentina

El DT Hossam Hassan expresó que no merecían perder de esta manera en United

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 13:22
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Argentina en graves problemas en el Mundial 2026. La grave denuncia de Egipto contra el arbitraje que pone a temblar a la FIA.

 Fotos: EFE
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El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, cargó contra el arbitraje tras la derrota ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.
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"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", afirmó el entrenador.
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Hassan aseguró que "parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro".
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Además, recordó que su selección ya había manifestado su rechazo a la designación del colegiado antes del partido.
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Argentina remontó un 2-0 en contra para imponerse por 3-2 y avanzar a los cuartos de final.
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Egipto vio anulado un gol por una falta al inicio de la jugada. El técnico también reclamó una infracción antes del tercer gol argentino.
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"Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta", protestó Hassan.
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"Así es la vida: injusta", añadió al referirse a la acción que definió el encuentro.
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El seleccionador insistió en que "nos merecíamos esta victoria".
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También lamentó que "no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio".
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Hassan reveló que al finalizar el partido le dijo al árbitro François Letexier que había sido injusto.
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"Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder", expresó sobre su conversación con el colegiado.
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El entrenador señaló que esa sensación aumentó después del diálogo con el árbitro.
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"No voy a ver ni un solo partido más de este torneo", sentenció como protesta por lo ocurrido.
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"Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más, si tanto quieren que ellos [Argentina] ganen, ¿por qué llaman a todos a participar?", finalizó diciendo.
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