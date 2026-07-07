Revuelo en el Mundial 2026: Egipto acusa a la FIFA de amaño de partidos y ayuda a Argentina

Argentina en graves problemas en el Mundial 2026. La grave denuncia de Egipto contra el arbitraje que pone a temblar a la FIA.
El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, cargó contra el arbitraje tras la derrota ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.
"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", afirmó el entrenador.
Hassan aseguró que "parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro".
Además, recordó que su selección ya había manifestado su rechazo a la designación del colegiado antes del partido.
Argentina remontó un 2-0 en contra para imponerse por 3-2 y avanzar a los cuartos de final.
Egipto vio anulado un gol por una falta al inicio de la jugada. El técnico también reclamó una infracción antes del tercer gol argentino.
"Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta", protestó Hassan.
"Así es la vida: injusta", añadió al referirse a la acción que definió el encuentro.
El seleccionador insistió en que "nos merecíamos esta victoria".
También lamentó que "no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio".
Hassan reveló que al finalizar el partido le dijo al árbitro François Letexier que había sido injusto.
"Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder", expresó sobre su conversación con el colegiado.
El entrenador señaló que esa sensación aumentó después del diálogo con el árbitro.
"No voy a ver ni un solo partido más de este torneo", sentenció como protesta por lo ocurrido.
"Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más, si tanto quieren que ellos [Argentina] ganen, ¿por qué llaman a todos a participar?", finalizó diciendo.