Así fue el penal que Messi falló ante Egipto en los 8vos de final en el Mundial 2026: secuencia

Pocas jugadas generan tanta expectativa como un penal ejecutado por Lionel Messi. En los octavos de final del Mundial 2026, el capitán argentino volvió a asumir la responsabilidad desde los once pasos, pero esta vez el desenlace no fue el esperado por la Albiceleste.
La acción ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó una falta cometida sobre Nicolás Tagliafico dentro del área. Sin discusión, el balón terminó en los pies de Messi, quien se preparó para cobrar la pena máxima.
Mientras el delantero acomodaba la pelota, el estadio quedó en silencio. Del otro lado, el arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa esperaba atento, tratando de descifrar el destino del remate.
Cuando llegó el momento del disparo, el guardameta acertó la dirección del balón, se lanzó al palo elegido por el argentino y logró impedir el gol con una atajada que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del encuentro.
El penal detenido ante Egipto se convirtió en el segundo que Messi falla durante esta Copa del Mundo, luego del que erró frente a Austria en la fase de grupos.
Además, el argentino suma ahora cuatro penales fallados en los Mundiales, sin tomar en cuenta las tandas de definición. Anteriormente también había desperdiciado ejecuciones frente a Islandia, en Rusia 2018, y contra Polonia, en Qatar 2022, ambas detenidas por los respectivos porteros.
A pesar de ese registro, Messi continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes en la historia de las Copas del Mundo y mantiene varios récords vigentes con la selección argentina.
¿Messi sigue ampliando su legado? Sí, el compromiso frente a Egipto también representó otro hito en la carrera del rosarino, quien alcanzó 31 partidos disputados en Mundiales, cifra que lo consolida como el futbolista con más presencias en la historia del torneo.
A ese logro se suma otro registro histórico. Con 20 goles mundialistas, el capitán argentino continúa ocupando el primer lugar entre los máximos anotadores de las Copas del Mundo, reafirmando el legado que ha construido a lo largo de seis ediciones del certamen.
Aunque el penal no terminó en el fondo de la red, la jugada volvió a demostrar que cada intervención de Messi sigue captando la atención del mundo del fútbol y convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de cada partido que disputa con la camiseta de Argentina.