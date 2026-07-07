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"VAR salva" "Milagro en Atlanta": Así reacciona la prensa tras remontada de Argentina en el Mundial 2026

Te mostramos cómo reacciona la prensa deportiva tras el final del Argentina vs Egipto

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 12:08
VAR salva Milagro en Atlanta: Así reacciona la prensa tras remontada de Argentina en el Mundial 2026
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Revuelo tras clasificación épica de Argentina tras remontada ante Egipto en el Mundial 2026. Así reacciona la prensa.

Fotos: Cortesía.
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"Egipto con un partido para los libros de historia", dice Fabrizio Romano.

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Misterchip destacó otro récord de Messi en Mundiales. "Solo dos jugadores en la historia habían participado en dos goles en 5 minutos o menos para borrar una desventaja de dos goles en un partido de eliminación directa", reveló.
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ESPN destacó al impresionante remontada que gestó Argentina para meterse a cuartos de final de United 2026.
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ESPN FC lo calificó como "Una de las remontadas más locas de la Copa del Mundo".
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"El último baile de Messi no termina", posteó Invictos en sus redes sociales.
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"Aparecieron los héroes", escribió EL HERALDO tras el pitazo final del Argentina vs Egipto.

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El polémico periodista David Faitelson dice que "El VAR salvó a Argentina".

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"Locura en el Mundial", escribió marca en sus redes sociales.
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"Remontada para la historia", fue el titular de Mundo Deprotivo.

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"Milagro en Atlanta", fue la descripción de Diario Olé.

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"Ahora van a seguir viendo de qué estamos hechos", expresa TyC Sports.
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Gaston Edul confirma que "Argentina da pelea siempre".

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