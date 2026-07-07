"VAR salva" "Milagro en Atlanta": Así reacciona la prensa tras remontada de Argentina en el Mundial 2026

Revuelo tras clasificación épica de Argentina tras remontada ante Egipto en el Mundial 2026. Así reacciona la prensa.
"Egipto con un partido para los libros de historia", dice Fabrizio Romano.
Misterchip destacó otro récord de Messi en Mundiales. "Solo dos jugadores en la historia habían participado en dos goles en 5 minutos o menos para borrar una desventaja de dos goles en un partido de eliminación directa", reveló.
ESPN destacó al impresionante remontada que gestó Argentina para meterse a cuartos de final de United 2026.
ESPN FC lo calificó como "Una de las remontadas más locas de la Copa del Mundo".
"El último baile de Messi no termina", posteó Invictos en sus redes sociales.
"Aparecieron los héroes", escribió EL HERALDO tras el pitazo final del Argentina vs Egipto.
El polémico periodista David Faitelson dice que "El VAR salvó a Argentina".
"Locura en el Mundial", escribió marca en sus redes sociales.
"Remontada para la historia", fue el titular de Mundo Deprotivo.
"Milagro en Atlanta", fue la descripción de Diario Olé.
"Ahora van a seguir viendo de qué estamos hechos", expresa TyC Sports.
Gaston Edul confirma que "Argentina da pelea siempre".