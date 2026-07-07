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Mundial 2026: Messi se viste de héroe y rompe récord; Argentina deja tendido a Egipto y polémica en el VAR

Las postales que dejó la remontada de Argentina en el Mundial 2026

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 10:24
Mundial 2026: Messi se viste de héroe y rompe récord; Argentina deja tendido a Egipto y polémica en el VAR
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Argentina remontó de manera increíble ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026. Messi fue el mejor jugador y estas son las postales que dejó el partido.

Fotos: EFE.
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Messi disputó hoy su partido número 14 en fases de eliminación directa de la Copa del Mundo e iguala a Klose.

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La hinchada de Argentina llenó por completo el Estadio de Atlanta.

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Argentina protagonizó una remontada épica y derrotó 3-2 a Egipto para clasificar a los cuartos de final del Mundial.

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El equipo de Lionel Scaloni estuvo dos goles abajo cuando restaban apenas 11 minutos para el final.

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Los argentinos enfrentarán en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.

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Egipto sorprendió desde el inicio con una presión alta y un juego intenso que complicó a la Albiceleste.

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Argentina respondió con posesión y buscó abrir espacios mediante pases precisos.

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Rodrigo De Paul generó la primera gran ocasión, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

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Yasser Ibrahim adelantó a Egipto con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Marawan Attia.

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Minutos después, Nicolás Tagliafico provocó un penal tras recibir una falta dentro del área.

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Lionel Messi falló la pena máxima al encontrarse con una gran atajada del arquero Mohamed Shobeir.

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El astro argentino se convirtió en el jugador con más penales fallados en mundiales.

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Alexis Mac Allister estuvo cerca del empate con un remate de cabeza que volvió a detener Shobeir.

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Aunque Argentina creó siete oportunidades, se marchó al descanso perdiendo 1-0.

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En el inicio del segundo tiempo, Mostafa Zico marcó el segundo gol egipcio, pero el VAR lo anuló por una falta previa.

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La jugada desato polémica, pero Archivo VAR confirma que si hubo falta en el robo a "Licha" Martínez.
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Seis minutos más tarde, Zico volvió a aparecer y esta vez sí convirtió el 2-0 tras una asistencia de Haissem Hassan.

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Scaloni reaccionó con los ingresos de Lautaro Martínez y Nico González para cambiar el rumbo del encuentro.

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Cristian Romero descontó de cabeza tras un preciso centro de Lionel Messi.

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Cuatro minutos después, Messi igualó el marcador con una potente volea de zurda dentro del área.

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Egipto intentó responder al contragolpe, pero perdió un balón clave en ataque.

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Lautaro Martínez lideró la transición ofensiva y asistió a Enzo Fernández.

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Enzo Fernández anotó de cabeza el 3-2 definitivo para sellar una remontada inolvidable.

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Argentina revirtió el partido en apenas 13 minutos y avanzó heroicamente a los cuartos de final.

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Lionel Messi lloró de la emoción tras el final del partido.

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El astro argentino fue el MVP y sus compañeros se lo reconocieron.

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Los futbolistas de Egipto se retiraron tristes tras haber sido eliminados.

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Mo Salah fue uno de los jugadores más destacados para la selección egipcia.

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