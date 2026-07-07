Mundial 2026: Messi se viste de héroe y rompe récord; Argentina deja tendido a Egipto y polémica en el VAR

Argentina remontó de manera increíble ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026. Messi fue el mejor jugador y estas son las postales que dejó el partido.
Messi disputó hoy su partido número 14 en fases de eliminación directa de la Copa del Mundo e iguala a Klose.
La hinchada de Argentina llenó por completo el Estadio de Atlanta.
Argentina protagonizó una remontada épica y derrotó 3-2 a Egipto para clasificar a los cuartos de final del Mundial.
El equipo de Lionel Scaloni estuvo dos goles abajo cuando restaban apenas 11 minutos para el final.
Los argentinos enfrentarán en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.
Egipto sorprendió desde el inicio con una presión alta y un juego intenso que complicó a la Albiceleste.
Argentina respondió con posesión y buscó abrir espacios mediante pases precisos.
Rodrigo De Paul generó la primera gran ocasión, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.
Yasser Ibrahim adelantó a Egipto con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Marawan Attia.
Minutos después, Nicolás Tagliafico provocó un penal tras recibir una falta dentro del área.
Lionel Messi falló la pena máxima al encontrarse con una gran atajada del arquero Mohamed Shobeir.
El astro argentino se convirtió en el jugador con más penales fallados en mundiales.
Alexis Mac Allister estuvo cerca del empate con un remate de cabeza que volvió a detener Shobeir.
Aunque Argentina creó siete oportunidades, se marchó al descanso perdiendo 1-0.
En el inicio del segundo tiempo, Mostafa Zico marcó el segundo gol egipcio, pero el VAR lo anuló por una falta previa.
La jugada desato polémica, pero Archivo VAR confirma que si hubo falta en el robo a "Licha" Martínez.
Seis minutos más tarde, Zico volvió a aparecer y esta vez sí convirtió el 2-0 tras una asistencia de Haissem Hassan.
Scaloni reaccionó con los ingresos de Lautaro Martínez y Nico González para cambiar el rumbo del encuentro.
Cristian Romero descontó de cabeza tras un preciso centro de Lionel Messi.
Cuatro minutos después, Messi igualó el marcador con una potente volea de zurda dentro del área.
Egipto intentó responder al contragolpe, pero perdió un balón clave en ataque.
Lautaro Martínez lideró la transición ofensiva y asistió a Enzo Fernández.
Enzo Fernández anotó de cabeza el 3-2 definitivo para sellar una remontada inolvidable.
Argentina revirtió el partido en apenas 13 minutos y avanzó heroicamente a los cuartos de final.
Lionel Messi lloró de la emoción tras el final del partido.
El astro argentino fue el MVP y sus compañeros se lo reconocieron.
Los futbolistas de Egipto se retiraron tristes tras haber sido eliminados.
Mo Salah fue uno de los jugadores más destacados para la selección egipcia.