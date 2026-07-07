¡Cara a cara! Rúben Dias y Quaresma se dijeron de todo tras la eliminación de Portugal

Portugal quedó eliminada del Mundial 2026 en Octavos de Final y después del partido, Rúben Dias, uno de los capitanes de la selección lusa y Ricardo Quaresma, campeón de la Eurocopa en 2016, protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones.
En un programa en vivo de LiveModeTV, Rúben Dias respondió a la pregunta: ¿Qué le dices a los portugueses tras esta dolorosa eliminación?
Ricardo Quaresma no estuvo de acuerdo con la respuesta de Dias, dando inicio al choque verbal.
En palabras textuales, Quaresma dijo: "Yo no estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Rúben. Con nada, la verdad. Ustedes podían dar mucho más, están en un nivel muy alto y casi todos ustedes son considerados de los mejores del mundo".
"Creo que con la calidad y talento que tienen, podían dar mucho más. Los sentí jugando mucho para atrás, para los costados, mucha posesión de balón, sin ni siquiera patear al arco", sentenció Quaresma.
A lo que Rúben Dias contestó: "Yo creo que vos pasaste el tiempo suficiente en este contexto como para entender precisamente todo el entorno que rodea a una selección y las diferentes personalidades y mentalidades de cada uno".
Rúben Dias: "Yo sé que vos en tu rol siempre fuiste un jugador más virtuoso, con tu misión de tener que ganar tu uno contra uno; pero acá,cuando hablamos de jugar bien, hay mucho más que solo esa virtuosidad".
Ricardo Quaresma: "No es solo estar siempre con la posesión jugando para atrás y para los costados.Tenés que jugar más para adelante, ¿entendés? Y buscar más a esos jugadores".
Rúben Dias: "No lo hacemos porque nos tenemos que adaptar al partido (contra España), ese pensamiento reduce la ilusión del pueblo portugués con su selección".
Acabando la acalorado discusión con las últimas palabras de Ricardo Quaresma: "Yo creo que nadie está ilusionando, nadie vive tan engañado".