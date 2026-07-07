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¡Cara a cara! Rúben Dias y Quaresma se dijeron de todo tras la eliminación de Portugal

La eliminación de Portugal en el Mundial 2026 dejó un tenso episodio entre Rúben Dias y Quaresma, quienes intercambiaron reclamos tras el pitazo final

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 10:16
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Portugal quedó eliminada del Mundial 2026 en Octavos de Final y después del partido, Rúben Dias, uno de los capitanes de la selección lusa y Ricardo Quaresma, campeón de la Eurocopa en 2016, protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones.

 Fotos: EFE
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En un programa en vivo de LiveModeTV, Rúben Dias respondió a la pregunta: ¿Qué le dices a los portugueses tras esta dolorosa eliminación?

Foto: Captura de pantalla
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Ricardo Quaresma no estuvo de acuerdo con la respuesta de Dias, dando inicio al choque verbal.

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En palabras textuales, Quaresma dijo: "Yo no estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Rúben. Con nada, la verdad. Ustedes podían dar mucho más, están en un nivel muy alto y casi todos ustedes son considerados de los mejores del mundo".

 Foto: EFE
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"Creo que con la calidad y talento que tienen, podían dar mucho más. Los sentí jugando mucho para atrás, para los costados, mucha posesión de balón, sin ni siquiera patear al arco", sentenció Quaresma.

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A lo que Rúben Dias contestó: "Yo creo que vos pasaste el tiempo suficiente en este contexto como para entender precisamente todo el entorno que rodea a una selección y las diferentes personalidades y mentalidades de cada uno".

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Rúben Dias: "Yo sé que vos en tu rol siempre fuiste un jugador más virtuoso, con tu misión de tener que ganar tu uno contra uno; pero acá,cuando hablamos de jugar bien, hay mucho más que solo esa virtuosidad".

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Ricardo Quaresma: "No es solo estar siempre con la posesión jugando para atrás y para los costados.Tenés que jugar más para adelante, ¿entendés? Y buscar más a esos jugadores".

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Rúben Dias: "No lo hacemos porque nos tenemos que adaptar al partido (contra España), ese pensamiento reduce la ilusión del pueblo portugués con su selección".

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Acabando la acalorado discusión con las últimas palabras de Ricardo Quaresma: "Yo creo que nadie está ilusionando, nadie vive tan engañado".

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