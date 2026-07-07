Fichajes: Millones a Real Madrid, giro con Diomande y Barcelona va por jugador de Portugal

El nombre de Antonio Blanco sigue ganando fuerza en el mercado. Tanto Villarreal como Betis están interesados en incorporar al mediocampista del Alavés, mientras que el Real Madrid sigue de cerca cualquier movimiento, ya que conserva el 50 % de una futura venta. Su traspaso rondaría los 10 millones de euros, de los cuales cinco irían a las arcas blancas.