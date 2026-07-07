Fichajes: Millones a Real Madrid, giro con Diomande y Barcelona va por jugador de Portugal

Real Madrid recibirá millonada por jugador y Barcelona quiere fichar a seleccionado de Portugal. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Iñigo Martínez seguirá un año más defendiendo la camiseta del Al Nassr. El central aceptó hacer efectiva la cláusula que permitía extender su permanencia en el fútbol saudí.
El nombre de Antonio Blanco sigue ganando fuerza en el mercado. Tanto Villarreal como Betis están interesados en incorporar al mediocampista del Alavés, mientras que el Real Madrid sigue de cerca cualquier movimiento, ya que conserva el 50 % de una futura venta. Su traspaso rondaría los 10 millones de euros, de los cuales cinco irían a las arcas blancas.
Arsenal está muy cerca de asegurar el fichaje del guardameta Illan Meslier. El francés alcanzó un acuerdo con el conjunto dirigido por Mikel Arteta después de finalizar su etapa con el Leeds United.
Tras la eliminación de Portugal del Mundial, João Cancelo y el Barcelona intensificaron las negociaciones para concretar su incorporación. El lateral desea abandonar Arabia Saudita y el club azulgrana espera cerrar el acuerdo en las próximas semanas.
El joven delantero Eli Junior Kroupi ha despertado una intensa disputa entre varios gigantes europeos. PSG y Barcelona siguen de cerca al atacante de 20 años, que ha brillado con el Bournemouth y también figura en la agenda de Arsenal, Chelsea y Tottenham.
El Manchester United mantiene a Alejandro Garnacho en el mercado. Según informaciones procedentes de Inglaterra, el Chelsea no contempla una cesión y varios clubes ya han mostrado interés, aunque todavía no existen negociaciones avanzadas.
Bayern Múnich blindó a una de sus jóvenes promesas. Arijon Ibrahimovic renovó su contrato hasta 2028 y, a partir de ahora, formará parte de la plantilla del primer equipo.
Sergi Domínguez tiene prácticamente cerrada su llegada a la Lazio. El defensor formado en La Masía, que la pasada campaña militó en el Dinamo Zagreb, firmaría un contrato por cinco temporadas con el club italiano.
La Juventus ya cuenta con un nuevo director técnico. Ricky Massara, con experiencia en clubes como Milan, Roma y Rennes, asumirá el cargo en la entidad de Turín.
Las conversaciones entre Mauro Icardi y el Galatasaray para ampliar su contrato atraviesan un momento complicado. El delantero pretende un vínculo por dos temporadas, mientras que el club únicamente le propone un acuerdo de un año con opción a otro.
Pierre-Emerick Aubameyang podría cambiar de aires antes del cierre del mercado. Equipos de Turquía, entre ellos el Çorum FK, han mostrado interés por el atacante gabonés, cuyo futuro en el Olympique de Marsella sigue sin estar garantizado.
Joe Cole recomendó públicamente a Diomande que descarte la posibilidad de fichar por el PSG y priorice una llegada al Liverpool. El exfutbolista inglés destacó que el joven extremo posee un talento excepcional y considera que tendría mayores oportunidades de crecer en Anfield.
Ayyoub Bouaddi continúa revalorizándose gracias a sus actuaciones en el Mundial. El presidente del Lille, Olivier Létang, evitó fijar una cifra concreta, aunque dejó entrever que el mediocampista de apenas 18 años tiene un valor muy elevado debido a su enorme potencial.
Nahuel Molina podría cambiar de destino en la Serie A. De acuerdo con Nicolò Schira, un intermediario ofreció al lateral argentino al Napoli, que estudia seriamente la posibilidad de incorporarlo desde el Atlético de Madrid.
El PSG está muy cerca de concretar el fichaje de Maghnes Akliouche, procedente del Mónaco. El extremo francés firmaría un contrato de larga duración con el campeón francés hasta el año 2031.
Todo indica que Rafael Leão afrontará una nueva etapa lejos del Milan. El internacional portugués continúa siendo uno de los principales candidatos a abandonar el conjunto rossonero durante este mercado estival.
Romelu Lukaku ha recuperado protagonismo gracias a su rendimiento con Bélgica en el Mundial. Aunque no es titular habitual, su impacto ha despertado el interés de Fenerbahçe y Besiktas. Mientras tanto, el Napoli mantiene una valoración cercana a los 10 millones de euros por el delantero, cuyo contrato finaliza en 2027.
El futuro de Dani Ceballos podría definirse muy pronto. Según Matteo Moretto, el centrocampista y el Real Betis mantendrán una reunión esta semana para intentar acercar posturas, ya que las exigencias económicas del jugador siguen estando por encima de las posibilidades del club sevillano.