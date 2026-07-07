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Bélgica propina humillación a Donald Trump y Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

El plantel de Bélgica protagonizó un momento que no gustará para nada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 09:18
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La Selección de Bélgica le propinó una tremenda humillación a Donald Trump y a la Selección de Estados Unidos. Tras eliminarlos de la Copa del Mundo, los belgas hicieron un gesto que está dando de qué hablar.

Fotos: EFE-Cortesía redes
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Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro tenía polémica ya que se habilitó a un jugador norteamericano pese a que había sido expulsado en 16avos.

Foto: EFE
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Y es que Folarin Balogun, el delantero titular de Estados Unidos, había sido expulsado en 16avos vs Bosnia. Sin embargo, el presidente de EE UU, Donald Trump, pidió a la FIFA que le perdonaran la roja.

Foto: EFE
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A Balogun se le perdonó la roja y eso caló en el plantel de Bélgica, quienes golearon al anfitrión y enviaron varios mensajes al presidente de Estados Unidos.

Foto: EFE
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En primera instancia, el portero de Bélgica, Thibaut Courtois, dijo que el rival que tuvieron en 16avos de final, Senegal, era más fuerte que Estados Unidos.

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A su vez, los belgas respondieron a un baile que generalmente hace Donald Trump, baile que lo hizo popular durante su campaña presidencial.

Foto: Cortesía redes
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Este baile lo emularon los jugadores de Bélgica tras golear a Estados Unidos y también grabaron un video en el camerino del estadio cuando celebraban.

Foto: Cortesía redes
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Al momento del 4-1 marcado por Lukaku, todos los futbolistas belgas se fueron a una esquina para hacer el mismo baile de Donald Trump.

 Foto: Captura de pantalla
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De inmediato esto se viralizó, pero no quedó hasta ahí ya que los futbolistas europeos pretendían humillar más a Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes
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En el camerino se grabaron y con la canción "Y.M.C.A." de la banda Village People se pusieron a bailar para capitalizar la humillación hacia Trump.

Foto: Captura de pantalla
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