Bélgica propina humillación a Donald Trump y Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

La Selección de Bélgica le propinó una tremenda humillación a Donald Trump y a la Selección de Estados Unidos. Tras eliminarlos de la Copa del Mundo, los belgas hicieron un gesto que está dando de qué hablar.
Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro tenía polémica ya que se habilitó a un jugador norteamericano pese a que había sido expulsado en 16avos.
Y es que Folarin Balogun, el delantero titular de Estados Unidos, había sido expulsado en 16avos vs Bosnia. Sin embargo, el presidente de EE UU, Donald Trump, pidió a la FIFA que le perdonaran la roja.
A Balogun se le perdonó la roja y eso caló en el plantel de Bélgica, quienes golearon al anfitrión y enviaron varios mensajes al presidente de Estados Unidos.
En primera instancia, el portero de Bélgica, Thibaut Courtois, dijo que el rival que tuvieron en 16avos de final, Senegal, era más fuerte que Estados Unidos.
A su vez, los belgas respondieron a un baile que generalmente hace Donald Trump, baile que lo hizo popular durante su campaña presidencial.
Este baile lo emularon los jugadores de Bélgica tras golear a Estados Unidos y también grabaron un video en el camerino del estadio cuando celebraban.
Al momento del 4-1 marcado por Lukaku, todos los futbolistas belgas se fueron a una esquina para hacer el mismo baile de Donald Trump.
De inmediato esto se viralizó, pero no quedó hasta ahí ya que los futbolistas europeos pretendían humillar más a Estados Unidos.
En el camerino se grabaron y con la canción "Y.M.C.A." de la banda Village People se pusieron a bailar para capitalizar la humillación hacia Trump.