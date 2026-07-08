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Un hombre y un menor de edad fueron interceptados y asesinados en Santa Bárbara

Dos personas del sexo masculino, entre ellas un menor de edad, fueron interceptadas y asesinadas en Atima, Santa Bárbara. Aquí los detalles del doble crimen

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 14:40
Un hombre y un menor de edad fueron interceptados y asesinados en Santa Bárbara

Una de las víctimas fue identificada como Roger Villalta, quien presuntamente sería un ingeniero.

Foto: Cortesía

Santa Bárbara, Honduras.- Sujetos armados interceptaron y asesinaron la mañana de este miércoles 8 de julio a dos hombres cuando se transportaban en una camioneta en el municipio de Atima, Santa Bárbara.

Las dos víctimas se conducían a bordo de una camioneta marca Jeep, color rojo, cuando fueron interceptadas por hombres armados.

Según información preliminar, los criminales los obligaron a bajar del vehículo y posteriormente los ejecutaron.

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Uno de los cuerpos quedó en medio de la carretera de tierra y el segundo a la orilla, cerca del carro en el que se transportaba.

Como Roger Villalta fue identificada una de las víctimas, quien supuestamente era ingeniero. La segunda persona asesina es un menor de edad, quien aún no ha sido identificado.

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Reportes indican que Villalta era originario del municipio de La Iguala, Lempira, y trascendió que era hermano de un excandidato a diputado.

Uno de los fallecidos vestía una camisa azul y un pantalón azul marino y la segunda víctima una camisa roja.

Las autoridades aún no han brindado una hipótesis del crimen, pero ya se dio inicio a las investigaciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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