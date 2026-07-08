Un hombre y un menor de edad fueron interceptados y asesinados en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Sujetos armados interceptaron y asesinaron la mañana de este miércoles 8 de julio a dos hombres cuando se transportaban en una camioneta en el municipio de Atima, Santa Bárbara.

Las dos víctimas se conducían a bordo de una camioneta marca Jeep, color rojo, cuando fueron interceptadas por hombres armados.

Según información preliminar, los criminales los obligaron a bajar del vehículo y posteriormente los ejecutaron.